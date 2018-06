Poliisi alkaa tehdä järjestelyjä heti, jos varmistuu, että Trump ja Putin tulevat Suomeen – poliisi on tottunut nopeisiin lähtöihin

Kirkon työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkalasta valtakunnansovittelija

Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala on valittu uudeksi valtakunnansovittelijaksi. Valtioneuvosto nimitti Piekkalan virkaan tänään. Piekkala on aiemmin työskennellyt Suomen kuntaliiton lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Hän on koulutukseltaan juristi. Lue lisää