Pokerinaamakomedia on vaikea laji, jota Xavier Beauvois ei osaa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Chaplinin pojat **

Harva hallitsee niukistelevan, alakuloisen komedian kuten Aki Kaurismäki. Verrata sopii vaikka Xavier Beauvois’n tosipohjaiseen ranskalaiselokuvaan, jossa lupaavat palaset hylkivät toisiaan. Esimerkiksi legendaarisen Michel Legrandin musiikki kuuluisi johonkin toiseen elokuvaan. Benoit Poelvoorde ja Roschy Zem ovat luusereita, jotka rahapulassaan keksivät kidnapata Charlie Chaplinin ruumiin. Ensiesitys. (Ranska 2014)

Yle Teema & Fem keskiviikko kello 21.30

Taloani ette saa ***

Niukanlaista ja kapeasti rajattua on myös Matt Piedmontin komedian huumori, mutta siunattua huumoria se säteilee. Ei siis ihme, että alan mies Will Ferrell lähti mukaan. Tyylinmukaisen kökössä, espanjankielisessä parodiassa eläydytään meksikolaisen lännenmelodraaman tulisiin tunteisiin. Ferrell laulaa, ampuu ja rakastaa aikamiespoika Armandon roolissa rakkaudesta lajiin. Gael Garcia Bernal on veli huumebisnessotkuineen. (USA 2012)

Hero keskiviikko kello 21.00

Pienin painajainen perheessä **

Ben Stillerin tähdittämän vävypoika -sarjan (toivottavasti) viimeinen elokuva on hiukan siedettävämpi kuin edeltäjänsä Painajainen perheessä. Toisaalta siihen ei paljoa vaadita. Nyt on Fockereiden perheessä jälkikasvuakin, mutta huumorin suhteen palataan alkuperäisen Perhe on painajainen -komedian jurnutuksiin. Stiller ja appiukko Robert De Niro muljauttelevat toisiaan jokusen kerran kuin vanhojen aikojen kunniaksi. (USA 2010)

Nelonen keskiviikko kello 22.00