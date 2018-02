Pohjola avaa lääkärikeskuksia joka maakuntaan – ketju rakennettaisiin ilman sote-uudistustakin

OP Ryhmä teki hyvän tuloksen ja laajentaa terveys- ja hyvinvointi-toimialaansa. Ryhmään kuuluvia Pohjola lääkärikeskuksia avataan jokaiseen maakuntaan. OP:n mukaan ketju rakennettaisiin, vaikka sote-uudistusta ei tulisi.

OP:n johtokunnan puheenjohtaja Tony Vepsäläinen pitää vuotta 2017 monessa mielessä onnistuneena. Ryhmän tulos laski loppuvuonna, mutta koko vuoden tulos ylitti kolmannen kerran miljardi euroa. OP Ryhmän lähes 1,1, miljardin euron tulos on ryhmän historian kolmanneksi paras.

Vepsäläinen esitteli OP Ryhmän tuloksen torstaina, koska OP:n pääjohtajana pitkään toiminut Reijo Karhinen jäi eläkkeelle tammikuun lopussa. OP Ryhmän uudeksi pääjohtajaksi valittu Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio aloittaa maaliskuun alussa.

Vepsäläinen korosti, että OP:n tulosta vahvistaa tuottojen laaja-alainen kasvu. Korkokate, palkkiotuotot ja sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat. Eniten, 27 prosenttia kasvoivat sijoitustoiminnan tuotot.

Kansallisesti kattava lääkäriasemien verkosto

Vepsäläinen korosti, että OP Ryhmällä on uudistumisen mahdollistava tulostaso. Ryhmä julkisti torstaina mittavat suunnitelmat kansallisesti kattavan Pohjola lääkärikeskusverkoston rakentamisesta. Ensimmäiset lääkärikeskukset avataan Lappeenrantaan ja Poriin syksyn 2018 aikana.

OP Ryhmän terveys- ja hyvinvointiliiketoiminta-alueen johtaja Samuli Saarni kertoi tavoitteena olevan, että vuoteen 2021 mennessä kansallinen verkosto olisi valmis. Se tarkoittaa sitä, että jokaiseen 18 maakuntaan tulee Pohjolan lääkärikeskus ja Uudellemaalle useampia.

Saarni perustelee Pohjolan lääkärikeskusten avaamista sillä, että OP on Suomen suurin terveysvakuuttaja ja terveysvakuuttaminen on hyvässä kasvussa. On kuitenkin selvää, että OP valmistautuu myös uuteen sote-lainsäädäntöön, jossa valinnanvapaus ulotetaan lakiesityksen mukaan perustason palveluihin.

Saarni ei suostu spekuloimaan sote-uudistuksen vaikutuksesta OP Ryhmän suunnitelmiin. Hänen mukaansa ryhmä rakentaisi lääkäriasemaketjun ilman sote-uudistustakin.

Pohjola lääkärikeskukset ovat täyden palvelun lääkärikeskuksia, joista löytyy yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden palveluita. Lisäksi niistä löytyvät laboratorio, kuvantaminen sekä psykologin, fysioterapeutin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotot.

Leikkaustoiminta on keskitetty viiteen Pohjola sairaalaan, joista avoinna ovat jo Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Oulun sairaalat. Turun Pohjola sairaala on parhaillaan rakenteilla.

Taloyhtiöluotoissa reipas kasvu

OP Ryhmän viime vuoden tuloksesta käy ilmi, että asuntoluotot kasvavat vain niukasti, mutta taloyhtiöille annettavat

luotot reippaasti. Taloyhtiöluotoista on viime aikoina varoiteltu kansalaisia. Uuden asunnon pystyy hankkimaan suhteellisen edullisesti, mutta taloyhtiöluottoa maksetaan rahoitusvastikkeena vuosikausia.

OP Ryhmän pankkiliiketoiminnan johtaja Jouko Pölönen kertoo, että nykyisin taloyhtiöt ottavat yhä suurempia lainoja ja kasvu on jatkunut jo monta vuotta.

– Huolestuttava piirre ovat useiden vuosien alussa olevat lyhennysvapaat. Korkojen nousuun pitäisi varautua sekä yksityisasiakkaiden että taloyhtiöiden.

Pitkät korot ovat jo lähteneet nousuun ja lyhyiden korkojen odotetaan seuraavan perässä maltillisesti.

Fakta: Tulos ylitti taas miljardin

– OP Ryhmän vuositulos oli yli miljardi euroa kolmannen kerran peräkkäin.

– Vuoden 2017 tulos oli 1077 miljoonaa. Tulos oli viisi prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden tulos.

– Loka-joulukuussa OP:n tulos laski 204 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 218 miljoonasta eurosta.

– OP:n tuotot kasvoivat 2017 yhteensä 4 prosenttia. Eniten kasvoivat sijoitustoiminnan tuotot. Vakuutuskate supistui 14 prosenttia.

– Kulut kasvoivat 13 prosenttia. Kulukasvu johtui liiketoiminnan uudistamisesta ja strategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista.

– Luottokanta kasvoi 5 prosenttia, talletukset 6 prosenttia.

– Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja supistui 14 prosenttia.