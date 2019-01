Pohjois-Savon käräjiltä tänään tuomio Suomen suurimmassa valepoliisijutussa

Poliisi lopetti yli 30 koiraeläintä törkeästä eläinsuojelurikoksesta epäillyn koirasusikasvattajan tilalta

Poliisi on lopettanut yli 30 koiraeläintä, jotka takavarikoitiin perjantaina epäillyn koirasusikasvattajan tilalta Kanta-Hämeestä. Naista epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta, ja hän on yhä tutkintavankeudessa. Tutkinnassa on poliisin mukaan selvinnyt, että epäilty on kasvattanut tilallaan koiria ja pitänyt koirahoitolaa. Poliisille on myös selvinnyt, että koirasusikasvattajan tilalla on elänyt myös naisen kolmevuotias lapsi. Poliisin mukaan tutkinnassa selvitetään myös lapsen oloja. STT ei tavoittanut Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikön päällikköä, rikosylitarkastaja Jonna Turusta maanantaina.