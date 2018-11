Pohjanmaan maakunnissa nuorimpina naimisiin – iäkkäimpinä alttarille Ahvenanmaalla

Pohjanmaan maakunnissa mennään Suomessa nuorimpina naimisiin, ilmenee Tilastokeskuksen väestönmuutostiedoista.

Ensimmäisen avioliiton keskimääräinen solmimisikä oli viime vuonna sekä naisilla että miehillä matalin Pohjanmaan neljässä maakunnassa. Nuorimpina solmittiin avioliitto Keski-Pohjanmaalla, missä naimisiin menneiden naisten keski-ikä oli 29,7 vuotta ja miesten 31,3 vuotta.

Manner-Suomen maakunnista Lapissa naiset olivat keski-iältään vanhimpia solmiessaan ensimmäisen avioliiton. Vastaavasti miehet olivat keski-iältään vanhimpia Kainuussa.

Koko maassa iäkkäimpiä ensi kertaa vihille mennessään olivat sekä naiset että miehet Ahvenanmaalla. Saarimaakunnassa miehillä oli ikää alttarille astelleessaan keskimäärin 38,3 ja naisilla 36,8 vuotta.

Suomessa ensimmäisen avioliiton keskimääräinen solmimisikä oli viime vuonna naisilla 31,7 ja miehillä 33,9 vuotta.

Naiset avioon nuorempina kautta maan

Kaikissa maakunnissa naiset olivat keskiarvolla mitaten nuorempia kuin puolisonsa ensimmäistä avioliittoa solmittaessa. Suurin ikäero oli näin mitaten Kymenlaaksossa, pienin Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

1980-luvun alusta eri sukupuolta olevien ensimmäisen avioliiton solmineiden keski-ikä on noussut naisilla 25 vuodesta 32 vuoteen ja miehillä 27 vuodesta 34 vuoteen vuoteen 2017 mennessä.

Eri sukupuolta olevien parien avioituvuuden suunta on ollut Suomessa yli vuosikymmenen aleneva. Aivan viime vuosina avioliittojen vähentyminen on kuitenkin hidastunut. Tähän on vaikuttanut se, että eron jälkeen solmittujen uusien avioliittojen määrä on pysynyt ennallaan viimeiset kolme vuotta.

Suomessa solmittiin viime vuonna yhteensä hieman alle 26 000 avioliittoa.

