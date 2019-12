Sää viilenee tapaninpäivänä ja ajokeli paranee

HELSINKI

Sää kylmenee tapaninpäivänä, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää alkaa kylmetä koko maassa huomisaamusta alkaen, ja pakkaslukemia mitataan huomenna illalla Etelä-Suomea myöden.

Tänään sää on ollut pilvistä ja lauhaa on ollut lähes koko maassa. Maan keskivaiheilla on satanut ajoittain lunta.

Ajokeli on osassa maata huono, mutta keli paranee huomenna. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi arvioi, että huomenna ajokeli voi olla sivuteillä liukas mutta päätiet ovat luultavasti jo hyvässä kunnossa.

Tänään ajokeli on huono Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Suomen ympäristökeskus on antanut tulvavaroituksen Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle.

Perjantaina pakkanen kiristyy koko maassa ja etelässäkin päästään kahdesta viiteen pakkasasteeseen.

Aurinkoisia talvikelejä ei laajalti ole näköpiirissä lähipäivinä. Perjantaina pilvipeite voi rakoilla etenkin Lapissa ja länsirannikolla, mutta muutoin taivas on pilvinen.

Pohjanmaalla useita ulosajoja

Pohjanmaalla on sattunut joulupäivän iltapäivän aikana useita ulosajoja, kertoi poliisi Twitterissä. Alueelle yöllä satanut lumi on aiheuttanut ongelmia tieliikenteessä. Poliisi kehottaakin autoilijoita huomioimaan keliolosuhteet ja sovittamaan tilannenopeuden niiden mukaiseksi.