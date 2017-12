Pohjanmaalla terveyskapina: Lapsia ei rokoteta, juodaan hopeavettä, ei seurata sykettä synnytyksessä

Pietarsaaressa jyllää tavallista pahempi hinkuyskäepidemia. THL:n mukaan osasyynä on alhaisempi rokotuskattavuus.

Lääketieteen vastustus on kasvanut merkittäväksi etenkin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Terveyskapina ilmenee monin vaarallisin tavoin.

Osa pohjalaisista vanhemmista ei anna rokottaa lapsiaan. Rokotteiden takaama laumasuoja on alkanut heikentyä. Esimerkiksi nyt hinkuyskäepidemia jyllää Pietarsaaren seudulla, jossa on Suomen alhaisin rokotuskattavuus. Hinkuyskä voi olla pienille vauvoille hengenvaarallinen.

Muutamat pohjalaiset luomusynnyttäjät ovat vieneet vaatimuksensa niin äärimmilleen, ettei sikiön sydämen sykettä saa seurata synnytyksessä. Silloin hoitohenkilökunta ei tiedä, milloin sikiö kärsii hapenpuutteesta. Suomen gynekologiyhdistyksen hallituksen jäsen, apulaisylilääkäri Jukka Uotila tietää muutamia vammautumistapauksia, kun sykkeen seuranta on laiminlyöty synnytyksessä.

Lisäksi Pohjanmaalla juodaan itsehoitona hopeavettä. Hopeavedellä pyritään korvaamaan muun muassa antibioottihoitoja, koska hopea tappaa bakteereja. Valitettavasti hopea on myrkyllistä ja kertyy pysyvästi elimistöön. Keho ei tarvitse hopeaa mihinkään, sillä se ei ole hivenaine.

Pietarsaaressa parhaillaan hinkuyskää

Pietarsaaressa jyllää juuri hinkuyskäepidemia. Tapauksia on Pohjanmaalla ollut tänä vuonna 48, kun viime vuosina niitä on ollut yksittäisiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että yhtenä syynä on alhainen rokotuskattavuus alueella.

–Vuonna 2014 syntyneiden hinkuyskärokotuksissa ei ole merkittäviä eroja muuhun Suomeen. Aikaisempina vuosina syntyneiden rokotuskattavuus on ollut alhaisempi. Pienten lasten kohdalla on tärkeä, että he saavat rokotteet aikataulussa, Nohynek sanoo.

Ensimmäinen hinkuyskärokote annetaan osana viitosrokotetta. Ensimmäinen piikki tulee kolmen kuukauden iässä. Hinkuyskä voi olla jopa tappava pienille vauvoille.

–Alle kolmikuukautisilla voi tulla jopa hengityskatkoja. Silloin vauva kuuluu tehohoitoon, kertoo Nohynek.

Fimea aikoo kieltää hopeaveden

Fimea on aloittanut yhden hopeavesivalmisteen luokittelun lääkkeeksi marraskuun lopussa. Lääke- ja turvallisuusalan kehittämiskeskuksen Fimean tarkoitus on se, että luokittelun jälkeen kyseisen tuotteen myynti on mahdollista kieltää.

Kun hopeavesivalmiste on lääke, sitä koskevat lääkkeiden vaatimukset. Lääkkeenä saa myydä vain rekisteröityjä tuotteita, jolla on viranomaisten myyntilupa. Lääkkeeksi luokittelu etenee hallintolain mukaan.

–On äärimmäisen harvinaista, että joudutaan turvautumaan lääkkeeksi luokitteluun tuotteen kieltämiseksi. Prosessit ovat myös yksilöllisiä. Siksi en pysty sanomaan tarkkaa aikataulua, kertoo ylilääkäri Päivi Ruokoniemi Fimeasta.

Hopeaveden markkinoinnissa esitetään sairauden parantamiseen liittyviä lääkelain vastaisia väittämiä. Fimea on erityisen huolissaan tällaisesta vastuuttomasta markkinoinnista.

–Voi olla, että sairauden asianmukaisen lääkehoidon aloittaminen viivästyy, Ruokoniemi toteaa.

EU-asetuksen mukaan hopeavesi ei ole elintarvike, eikä sitä tule nauttia sisäisesti.

Suurin osa luottaa lääkäriin

Vaikka Pietarsaaren seudulla on Suomen alhaisin rokotuskattavuus, suurin osa kaupunkilaisista antaa rokottaa lapsensa. Vuonna 2014 syntyneiden lasten rokotuskattavuus on 88,8 prosenttia.

–Olen shokissa siitä, että tavalliset ihmiset menevät lääkäreiden yläpuolelle, pietarsaarelainen Mia Björkgård sanoo.

Kolmen lapsen äiti Björkgård viittaa muun muassa sykkeen seurannan laiminlyömiseen synnytyksessä ja rokottamisen laiminlyöntiin.

Ylihoitaja Riitta Lönnbäck Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta kertoo, että rokotusmyönteisyys on ollut lievässä kasvussa. Jotkut vanhemmat, jotka eivät ole aiemmin rokottaneet lapsiaan, ovat tuoneet lapsensa nyt rokotettaviksi.

Mia Björkgårdillakin on se tuntuma, että valistus on purrut ja alueen rokotusvastaisuus on vähenemässä.

–Pari vuotta sitten asia oli enemmän tapetilla Facebook-ryhmissä. Olen kuullut, että muutama vastustaa edelleen rokotuksia, mutta ne nimet eivät ole lisääntyneet.

Björkgård tunnistaa rokotusvastaisuudessa luonnonmukaisen elämän ihannointia, joka heijastelee pohjoismaisia arvoja.

–Moni katsoo Ruotsin televisiota, minäkin. Uumajassa on paljon luomutuotteita kaupassa. Jo Ikeassa on luomutrippimehuja.