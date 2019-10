Pitkä kuivuuskausi ja yllättävä rankkasade ajoivat Petäjäveden vesikriisiin – kunnanjohtaja toivoo vedensäästöön "maalaisjärkeä"

Petäjäveden kunta Keski-Suomessa on ajautunut yllättävään vesikriisiin. Kuntalaisia on torstaista lähtien kehotettu rajoittamaan veden käyttöä peseytymiseen. Juoma- ja ruoanlaittovedelle on perustettu jakelupisteitä. Syynä kunnan kehotuksiin on se, että vesi uhkaa yksinkertaisesti loppua.

Kunnanjohtaja Eero Vainion mukaan vesikriisin taustalla on poikkeuksellinen kuivuusjakso, jonka takia pohjavesien pinnat ovat tavanomaista alempana Keski-Suomessa laajemminkin. Tiistaina taas satoi rankasti ja sateiden vuoksi yhteen kunnan kolmesta vedenottamosta pääsi maaperästä epäpuhtauksia. Vedenottamon käyttö keskeytettiin samana päivänä. – Kunnan käyttämästä vedestä lähti käytännössä puolet pois, Vainio sanoo STT:lle. Vainion mukaan vedenkäyttörajoitusten piirissä on noin 2 100 ihmistä eli hieman yli puolet Petäjäveden väestöstä. Huoli veden riittävyydestä on todellinen. Jos veden käyttöä ei vähennetä, verkostovesi saattaa loppua kunnasta kokonaan, Vainio sanoo. Tavoite: Jokainen puolittaa vedenkulutuksensa Torstain rajoituskehotus näytti kuitenkin tehonneen ja kunnan vesitornissa veden pinta alkoi nousta. Perjantaina tilanteen kerrottiin kuitenkin edelleen olevan kriittinen ja rajoitustarve jatkuu ainakin viikonlopun yli. – Jokainen kuntalainen tarvitaan nyt mukaan talkoisiin, Vainio painottaa. Kunta neuvoo esimerkiksi käyttämään vessan huuhteluun sadevettä, pidättäytymään pyykinpesusta ja turvautumaan keittiössä kertakäyttöastioihin. Kyse on maalaisjärjestä, ei ehdottomasta suihkukiellosta, Vainio täsmentää. – Suihkussahan voi käydä nopeamminkin tai käyttää kosteuspyyhkeitä. Keskeistä on, että jokainen kuntalainen pyrkisi vähintään puolittamaan oman vedenkulutuksensa. Silloin pärjäämme, Vainio sanoo. Vesijohtovettä ei ainakaan pidä hamstrata. Se vain pahentaa tilannetta. Vedenkäytön rajoitustarpeen kestoa on lähes mahdotonta ennustaa. Tilanteeseen vaikuttavat Vainion mukaan ainakin sademäärät ja niiden heijastuminen pohjavesiin sekä se, kuinka nopeasti kunta saa päävedenottamonsa puhdistettua. Sadetta toivotaan nyt todella. – Jos syksyllä ei sada sopivasti, kyllä tässä on olemassa myös riski siitä, että kahden toiminnassa olevan ottamon veden laatu tai määrä heikkenee. Toistaiseksi verkostovesi on hyvälaatuista, kunta toteaa tiedotteessaan. Uusi ottamo suunnitteilla, valmistuu aikaisintaan sydäntalvella Vainion mukaan Petäjävesi oli varautunut kuivuusjaksosta aiheutuviin ongelmiin. Kunta oli ottanut keväällä uudestaan käyttöön yhden vanhan vedenottamon. Kokonaan uuden vedenottamon perustamista on suunniteltu heinäkuusta lähtien. Vainion mukaan uusi ottamo odottaa nyt sekä ympäristölupaa että maanantaista kunnanhallituksen kokousta, jossa perustamishanketta käsitellään. – Jos päätökset saadaan, uusi ottamo on teoriassa mahdollista saada kuntoon sydän- tai kevättalveksi, Vainio ennakoi.