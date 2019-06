Syyttäjät suuressa kokaiinioikeudenkäynnissä: Tampereelle kuskattiin lentokoneella kokaiinia niin paljon, että se näkyi jo jätevesitutkimuksessa

HELSINKI

Suomen suurimmaksi luonnehditun kokaiinivyyhdin oikeuskäsittely alkoi tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Salissa syytteisiin törkeistä huumausainerikoksista vastaa viisi syytettyä, ja oikeuden istuntoa turvaa kymmenkunta poliisia.

Syyttäjäkaksikko vaatii kolmelle pääepäillylle 13 vuoden vankeusrangaistusta. Yhdelle kuriiriksi epäillylle vaaditaan kymmenen vuoden vankeutta. Viiden vuoden vankeutta puolestaan vaaditaan epäillylle, joka syyttäjien mukaan haki yhden, reilun 800 gramman erän huumeita. Syyttäjien mukaan kokaiinia tuotiin Suomeen 18 erässä yhteensä noin yhdeksän kiloa. Lisäksi kaksi miestä yritti syyttäjien mukaan hankkia 2–3 kiloa kokaiinia.

– Teon kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Teossa on lisäksi tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä. Teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon teon suunnitelmallisuus, aineen määrä ja laatu ja pitoisuus, syyttäjä Kaisa Ahva perusteli jokaisen lukemansa syytekohdan lopuksi teon vakavuutta.

Ahvan mukaan kokaiinin lisääntynyt käyttö näkyi jopa Tampereen jätevesitutkimuksissa.

Syyttäjä vaatii rangaistusten koventamista sillä perusteella, että rikollinen toiminta oli suunnitelmallista ja rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Epäiltyä rikosvyyhteä Suomen suurimmaksi kokaiinijutuksi luonnehtinut poliisi on aiemmin kertonut, että kyse on kaikkiaan 13 kilon maahantuonnista. Kaikki epäillyt eivät ole salissa syytettynä, sillä kaksi ihmistä on vielä luovuttamatta Hollannista Suomeen.

– Tästä puuttuu kolme erää, jotka käsitellään erikseen, kun henkilöt aikanaan Suomeen luovutetaan, Ahva totesi oikeudessa.

Pääepäiltynä kaksi hollantilaista ja tamperelaismies

Syyttäjien mukaan kokaiinierien järjestelystä vastasi pääosin kolme miestä: tamperelaismies tilasi ja kaksi hollantilaista miestä toimitti hänelle kokaiinin.

– Suomessa on pääosin ollut yksi henkilö, joka on nämä huumeet tilannut Alankomaista. Järjestellyt aineiden salakuljetusta ja aina ottanut vastaan huumeet. Niistä hän on antanut rahasumman kuriirille eteenpäin vietäväksi, joitain kertoja itse vienyt rahaa, Ahva sanoi.

Tamperelaismies oli Ahvan mukaan käyttänyt itse kokaiinia, matkustellut Hollannissa ja tutustunut hollantilaisiin, jotka toimittivat hänelle aineita. Viranomaisille ei ole selvinnyt, mistä hollantilaismiehet kokaiinin saivat.

Kolmikon lisäksi yhtä hollantilaismiestä syytetään kuriirina toimimisesta ja Bandidos-liivijengissä vaikuttanutta suomalaismiestä yhden erän hankkimisesta itselleen. Hänet otettiin kiinni noin 800 gramman kokaiinierän kanssa Tampereella.

– Syyttäjän käsitys oli, että (syytetty) on ollut matkalla Bandidos MC:n kerhotilalle, syyttäjä Pasi Vainio sanoi.

Syyttäjät uskovat, että huumelasti liittyi Bandidosin toimintaan. Mies myöntää huumesyytteen, mutta lasti ei hänen mukaansa liittynyt jengin toimintaan mitenkään.

Pääsyytetyistä tamperelaismies on myöntänyt teot. Kaikki hollantilaiset kiistävät syytteet törkeistä huumausainerikoksista.

Nainen syytteessä Hollannissa

Huumeita salakuljetti lentokoneella syyttäjä Ahvan mukaan nyt syytetyistä yhteensä kaksi ja lisäksi yksi nainen, jonka syytteet käsitellään Hollannissa.

Salakuljettajat joko laittoivat kokaiinin paketeissa peräsuoleensa tai nielivät kokaiinin ja lensivät Suomeen. Hollannissa syytetty nainen myös kuljetti Ahvan mukaan kokaiinia emättimensä sisällä.

Huumeiden hankintahinta oli syyttäjän mukaan noin 38–54 euroa grammalta, mikä on merkittävästi vähemmän kuin mitä katukaupassa kokaiinista saisi.

Kokaiini vaihtoi omistajaa syyttäjien mukaan muun muassa Helsingin Esplanadilla sijaitsevassa ravintolassa, hotellissa ja hotellin edustalla. Pääosa kokaiinista ehdittiin levittää edelleen.

Syyttäjät vaativat tuomituilta valtiolle yhteensä noin puolen miljoonan euron rikoshyötyä.

Yhteyttä pidettiin erilaisilla sovelluksilla

Viranomaiset tekivät epäiltyjen puhelimiin laite-etsintöjä, joista syyttäjien mukaan selvisi, että pääepäillyt pitivät keskenään yhteyttä Facebook Messenger-, Signal-, Telegram- ja Whatsapp-pikaviestisovelluksilla.

– Tässä on paljon käytetty näitä erilaisia viestintäsovelluksia, joilla on se yhteinen nimittäjä, että telekuuntelulla ei pystytä puhelun tai viestin sisältöä saamaan selville, Ahva totesi.

Kaksi teoista jäi syyttäjien mukaan yritykseksi. Toisessa yrityksessä tamperelaismies yritti syyttäjien mukaan hankkia Amsterdamista noin kilon kokaiinierää. Syyttäjä kertoi aamulla reilun tunnin kestäneen syytteenluvun aikana, että mies olisi matkustanut 30 000 euron kanssa tapaamaan myyjiä, kun nämä ryöstivät tämän.

– Kun (syytetty) on ottanut mukanaan olleet rahat esille, ovat myyjänä toimineet henkilöt ottaneet esille ampuma-aseet ja käskyttäneet (syytetyn) maahan. Myyjät ovat tämän jälkeen ottaneet mukaansa rahat, kokaiinin ja (syytetyn) kellon ja hän on paennut paikalta, syyttäjä Pasi Vainio totesi.