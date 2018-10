Piimä saattaa suojata miehiä sydänkohtaukselta, maito lisää riskiä

Hapatettu maitotuote on sydämelle ystävällisempi kuin hapattamaton.

Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus sepelvaltimotaudin vaaratekijöistä paljasti, että runsaasti hapatettuja maitotuotteita käyttävillä miehillä on pienempi sydäninfarktiriski kuin niitä vähän käyttävillä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu British Journal of Nutrition -tiedelehdessä.

Hapatettuja maitotuotteita ovat esimerkiksi juusto, jogurtti, viili, rahka, kefiiri ja piimä.

Tarkkaa syytä happamien maitotuotteiden tehoon ei tiedetä, mutta sen arvellaan liittyvän suolistobakteereihin.

–Hapattamisen aikana tuotteeseen syntyy yhdisteitä, kuten probiootteja ja K2-vitamiinia, joilla saattaa olla terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia, arvioi vastaava tutkija, ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtanen Itä-Suomen yliopistosta Lännen Medialle.

Probiootit tarkoittavat käytännössä maitohappobakteereja, joilla maitotuotteiden hapatusprosessi saadaan aikaan.

Tutkimuksen 2 000 miehestä lähes 500 sai sydänkohtauksen

Itäsuomalaiseen tutkimukseen osallistui noin 2 000 miestä. Tutkimuksessa selvitettiin hapatettujen ja muiden maitotuotteiden käytön yhteyttä sydäninfarktiriskiin.

–Kun tutkimus alkoi 1980-luvulla, itäsuomalaisilla miehillä oli suurin sydäninfarktisairastavuus ja -kuolleisuus maailmassa. Sitä lähdettiin tutkimaan, että mitkä tekijät sitä selittävät, Virtanen kertoo.

Miesten ruokavalio selvitettiin tutkimuksen alussa vuosina 1984–1989, jonka jälkeen heitä seurattiin keskimäärin 20 vuoden ajan. Seurannan aikana 472 miestä sai sydäninfarktin.

Tutkittavat jaettiin ryhmiin eri maitotuotteiden käyttömäärien perusteella. Sen jälkeen verrattiin eniten ja vähiten maitotuotteita käyttävien riskiä sekä otettiin huomioon myös useita elintapa- ja ravitsemusmuuttujia.

Suomalaiset ovat piimän juojia

Kun tutkittavat jaettiin neljään ryhmään vähärasvaisten, alle 3,5 prosenttia rasvaa sisältävien hapatettujen maitotuotteiden käytön mukaan, ylimmässä neljänneksessä oli 26 prosenttia pienempi sydäninfarktiriski verrattuna alimpaan neljännekseen.

–Ylimmässä ryhmässä hapatettujen maitotuotteiden keskimääräinen käyttö oli noin 400 grammaa eli 4 desiä päivässä, Virtanen kertoo.

Miesten yleisimmin käyttämä vähärasvainen hapanmaitotuote oli piimä. Runsasrasvaisten hapanmaitotuotteiden, kuten juuston, nauttimisella ei havaittu kuitenkaan olevan yhteyttä sydäninfarktiriskiin.

Virtasen mukaan kaikilla hapatetuilla tuotteilla on todennäköisesti samantyyppinen vaikutus.

–Muissa tutkimuksissa jogurtti on yleensä ollut se isoin tuoteryhmä. Harvassa maassa käytetään piimää yhtä paljon kuin Suomessa.

Jos maitoa juo lähes litran päivässä, riski sydäninfarktiin kasvaa

Tutkimuksessa selvisi, että hyvin runsaalla hapattamattomien maitotuotteiden käytöllä oli sen sijaan yhteys suurentuneeseen sydäninfarktiriskiin.

Käytetyin tuote tutkimuksen tuoteryhmässä oli maito, jota ylimmässä vertailuryhmässä käytettiin keskimäärin yhdeksän desilitraa päivässä. Pienemmillä käyttömäärillä ei ollut yhteyttä riskiin.

–Kohtuukäyttö on edelleen ok, Virtanen toteaa.

Virtanen kehottaa kuitenkin syömään hapatettuja maitotuotteita, sillä niillä on havaittu muissakin tutkimuksissa olevan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi veren rasva-arvoihin tai sydänsairauksien riskiin.