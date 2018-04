Pieni poikani katsoi ulos ikkunasta ja näki ampumisen, kertoi kampaamoasiakas

Kaksi kuolonuhria ja kahdeksan loukkaantunutta vaatinut joukkopuukotus Turun keskustassa päättyi viime elokuussa poliisin laukaukseen, jota ikkunasta seurannut todistaja kuvaili oikeudelle keskiviikkona. Vankilan auditoriossa puhunut nainen katsoi hiustenpesupaikalta kampaamon lasin takaa, kuinka joukkopuukottaja kaatui laukauksen jälkeen katuun.

– Olimme ihan shokissa siellä kampaamon sisällä. Minulla oli pieni poika siinä. Hän katsoi juuri ulos ja näki ampumisen, nainen kertoi.

Naisen mukaan puukottaja piti veistä vanhemman naisen kaulalla laukauksen aikaan. Toinen todistaja arvioi keskiviikkona, että puukottaja olisi yrittänyt myös vahingoittaa naista.

Erityisesti syytetyn puolustus on pyrkinyt kyselemään todistajien näkemyksiä siitä, oliko vanhempaa naista tarkoitus vahingoittaa vai uhata.

"Potkin veitsen miehen läheltä"

Joukkopuukottajan kannoilla oli laukauksen aikaan myös vuoden pakolaismieheksi tiistaina valittu Ahmad Hosseini. Hosseini ja joukko muita pyrkivät pysäyttämään puukottajan.

– Ainoa tavoitteeni oli pysäyttää mies, Hosseini sanoi.

Takaa-ajajat juoksivat puukottajan perässä, varoittivat ihmisiä kadulla ja viittoivat poliisille puukottajan suunnan, kun nämä pääsivät paikalle.

Hosseini sanoi oikeudessa kertoneensa ampumisen jälkeen poliisille, että aikoo ottaa veitsen joukkopuukottajan läheltä.

– Sitten potkin veitsen miehen läheltä pois.

Hosseini palasi auttamaan maahan lyyhistynyttä puukotuksen uhria. Ensihoitajien saavuttua paikalle lähihoitajaksi opiskeleva Hosseini avusti heitä myös toisen uhrin auttamisessa.

Hosseinin palkintoa vuoden pakolaismiehenä ei perusteltu hänen toiminnallaan joukkopuukotustilanteessa.

Afganistanista turvattomuuden takia lähtenyt Hosseini tuli Suomeen vuonna 2015. Hän toimii oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ajavassa We see you -ryhmässä ja on ollut järjestämässä rasismin vastaista toimintaa Turussa.

Ruokalähetti päätyi auttajaksi kesken keikan

Aamulla oikeudessa kuultiin ruokalähettiä, joka päätyi keikallaan auttamaan uhreja. Mies tuli torin kulmalle rikospaikalle ravintolasta. Lähetti luuli ensin, että uhri huusi varkaan takia. Allahu Akbar -huutojen jälkeen lähetti kuitenkin ymmärsi, että kyse oli jostain aivan muusta.

Lähetti lähti seuraamaan tekijää torilta ja saapui lopulta hieman jäljessä tilanteeseen, jossa poliisi oli ampunut tekijää. Tämän jälkeen lähetti auttoi kahta uhria, joihin veitseniskut olivat osuneet.

Kun takaa-ajajat yrittivät mennä joukkopuukottajaa kohti, väisti joukkopuukottaja lähetin mukaan miehiä. Lähetin mukaan näytti siltä, että joukkopuukottaja ei halunnut satuttaa miehiä.

Poliisin kuulustelussa mies oli kertonut yksityiskohtaisesti, miten lyönnit osuivat ensimmäiseen uhriin ja tätä auttaneeseen mieheen. Syyttäjä joutui kuitenkin esittämään useita tarkentavia kysymyksiä kertomuksen yksityiskohtien muuttumisen vuoksi. Lähetti joutui myös useita kertoja toteamaan, että ei pysty muistamaan tapahtumia.

Noin 1,5 tuntia kestänyt kuuleminen tapahtui tulkin välityksellä.

Puolustus kiistää terroristisen tarkoituksen

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

