Perinteinen Joulupata-keräys saapuu katukuviin tänään

Demokraatti: Poliisihallitus on tehnyt valtakunnansyyttäjälle tutkintapyynnön vuotaneesta al-Hol-asiakirjasta

Poliisihallitus on tehnyt rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjän toimistolle julkisuuteen vuotaneesta al-Hol-asiakirjasta. Asiasta kertovan Demokraatin mukaan kyse olisi siitä, että poliisissa on vuotanut salassa pidettäviä asioita. Demokraatin haastattelema poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää mahdollisena, että poliisissa on tapahtunut tietovuoto. Lue lisää