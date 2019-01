Pekka Haavisto jyräsi ylivoimaisesti pääministerikyselyssä, mutta voisiko ”pätkäpuheenjohtajasta” tulla pääministeri oikeasti? – Tutkija ei usko

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston menestys Lännen Median pääministerikyselyssä sekä yllätti että ei yllättänyt vihreisiin perehtynyttä politiikan tutkijaa Jenni Karimäkeä . Yliopistonlehtorina Turun yliopistossa työskentelevä Karimäki muistuttaa, että Haaviston kannatus on kaksissa presidentinvaaleissa ollut joko huomattavasti korkeampi tai samaa tasoa puolueen kannatuksen kanssa. Henkilövaaleissa saatu näkyvyys kantaa yhä.

–Presidentinvaaleissa ei ole kyse niinkään puolueen kuin koko kansan ehdokkaana olemisesta. Ulkopolitiikkaan suuntautuminen on lisäksi pitänyt Haaviston päivänpoliittisten kiistojen ulkopuolella, minkä vuoksi hänet nähdään varteenotettavana pääministeriehdokkaana.

Lännen Median Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä selvisi, että vihreiden puheenjohtaja Haavisto on selvästi suosituin henkilö Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Vastaajista 22 prosenttia piti Haavistoa parhaana henkilönä pääministeriksi.

Haavisto oli suositumpi kuin esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo, joka tuli toiseksi 16 prosentin kannatuksellaan sekä keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä ja Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne. Sipilää kannatti vastaajista 13 prosenttia ja Rinnettä 12 prosenttia.

Kyselyssä sai valita suosikkinsa pääministeriksi eduskuntapuolueiden puheenjohtajista, jotka lueteltiin satunnaisessa järjestyksessä.

Pekka Haavistoa kannattavat eniten alle 50-vuotiaat naiset etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa, joissa vihreiden kannatus on muutenkin korkea.

Ammattiryhmistä opiskelijat ja kotiäidit ja -isät kannattavat eniten Haavistoa Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Myös toimihenkilöt ja asiantuntijat ovat laajasti Haaviston kannalla.

Vihreät valitsi Haaviston puheenjohtajakseen viime marraskuun alussa, kun Touko Aalto luopui puheenjohtajan tehtävästä sairastuttuaan masennukseen.

–Kyselyn tulos osoittaa, että valinta osui oikeaan. Vihreiden kannatuskäyrä on puolueenakin ollut nousussa. Haavisto on yksi vihreiden tunnetuimpia poliitikkoja koko maata ajatellen. Häntä pidetään sovittelevana henkilönä, mikä tuntuu vetoavan. Se, että vihreät on nyt gallupeissa neljän suurimman puolueen joukossa, merkitsee sitä, että puolue pääsee mukaan suurimpien puolueiden tentteihin. Haavistolla on vahva kokemus tv-tenteistä, Karimäki analysoi.

Haavisto on luvannut johtaa vihreät eduskuntavaaleihin ja jatkaa puheenjohtajana ensi kesän puoluekokoukseen asti. Karimäki ei usko, että Haavisto pyörtäisi päätöstään pätkäpuheejohtajuudesta, vaikka käyrät osoittavat ylöspäin.

–Kun Haavisto valittiin puheenjohtajaksi, puhuttiin siitä, miksi nuoria naisia ei lähtenyt mukaan kisaan. Uskon, että ensi kesänä nähdään puheenjohtajavaali, jossa on ehdolla nuoremman polven edustajia, Karimäki arvioi.

Li Anderssonin suosio ei näy

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo erottui pääministerikyselyn selkeänä kakkosena. Miehet kannattivat Orpoa enemmän kuin Haavistoa pääministeriksi. Orpo oli myös suosituin yli 50-vuotiaiden joukossa pääministeriksi.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne menestyi kyselyssä aiempaa paremmin. Hän oli nyt suunnilleen tasoissa keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän kanssa. Rinteen kannatus seuraavaksi pääministeriksi oli suurin eläkeläisten keskuudessa. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin hyvä henkilökohtainen kannatus ei ainakaan vielä näy pääministerikyselyissä. Andersson jäi kauas taakse kärkinelikosta Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ja kristillisten puheenjohtajan Sari Essayahin kanssa. Anderssonia ja Halla-ahoa kannatti pääministeriksi viisi prosenttia vastaajista. Essayah sai neljän prosentin kannatuksen.

Vähiten suosittuja seuraavaksi pääministeriksi kyselyssä olivat Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja sinisten puheenjohtaja Sampo Terho . Heitä kannatti pääministeriksi yksi prosentti vastaajista. Sinisen tulevaisuuden kannattajia osui kyselyyn tosin vain muutama, joten johtopäätösten teko on siltä osin hankalaa.