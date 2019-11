Suomalaismiehet edelleen Pohjolan lyhytikäisimpiä, kertoo tutkimus

Suomalaismiesten eliniänodote on huonompi kuin kanssakaksilahkeisten muissa Pohjoismaissa, kertoo tiedelehti Lancet. Vuoden 2017 tietojen perusteella suomalaismiesten odotettu elinikä oli 78,6 vuotta. Ero esimerkiksi ruotsalaisiin on merkittävä, sillä Ruotsin tilastokeskuksen mukaan ruotsalaismiesten keskimääräinen elinikä on 80,7 vuotta. Lue lisää