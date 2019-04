SDP valitsi hallitusneuvottelijoita: puoluejohto, eduskuntaryhmän johto ja Krista Kiuru

Kiirastorstaina tuplasti liikennettä tavalliseen torstaihin verrattuna – liikenne vilkastuu iltapäivällä

Pääsiäisen menoliikenne on käynnistynyt rauhallisesti. Ajosää on suuressa osassa Suomea aurinkoinen, ja toistaiseksi liikennettä hidastavilta onnettomuuksilta on vältytty. Lue lisää