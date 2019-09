Armeijan Pasin kuljettaja väisti poroa, jolloin toinen Pasi ajoi perään – ajoneuvoissa lähes 30 varusmiestä

Suomessa korkeakoulutettuja muita OECD-maita vähemmän

Suomessa korkeakoulutettuja on muita OECD-maita vähemmän, selviää taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tuoreesta koulutusjärjestelmiä vertailevasta julkaisusta. Julkaisun teemana oli tänä vuonna korkea-asteen koulutus. Korkeakoulutettujen osuus Suomessa on noin 41 prosenttia, kuin muiden maiden keskiarvo on 44 prosenttia. Vaikka korkeakoulutettujen osuus Suomessa on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2008 vuoteen 2018, samana aikana OECD-keskiarvo on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä. Lue lisää