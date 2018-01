Jyväskylän yliopisto aloittaa esiselvityksen Huhtasaaren gradusta

Jyväskylän yliopisto on käynnistänyt esiselvityksen perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren pro gradu -tutkielmasta. Liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen on väittänyt, että gradussa on plagioituja kohtia. Lue lisää