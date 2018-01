Pandalento laskeutuu kohta Suomeen – lentokentällä vastassa niin ministeri kuin suurlähettiläs

Pandoja kuljettava lento saapuu Helsinki-Vantaan lentokentälle aikataulun mukaan kello 10.00. Finavian mukaan lento on aikataulussa. Isopandoja vastassa on suuri lauma toimittajia ja kuvaajia sekä muun muassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja Kiinan suurlähettiläs Chen Li. Mediaa ja kutsuvieraita on paikalla noin sata.

Kyseessä on iso ja hyväntuulinen tapahtuma, jossa monella kutsuvieraalla näyttää olevan hymy herkässä.

Juhlapuheet pandojen saapumisen kunniaksi ovat juuri alkaneet Helsinki-Vantaan lentoaseman Vip President osastolla. Paikka on sama, mihin esimerkiksi Cambridgen herttua, prinssi William saapui, kun hän vieraili viime syksynä Suomessa.

Pandat jatkavat lentokentältä nopeasti Ähtärin eläinpuistoon. Ähtäriin saapumisen jälkeen pandat totuttelevat uuteen kotiinsa kuukauden verran ennen kuin ne ottavat vieraita taloonsa.

– Pandat ovat karanteenissa omissa tarhoissaan vielä kuukauden saavuttuaan Ähtäriin, joten uuteen kotiin sopeutuminen tapahtuu rauhassa pandojen ehdoilla ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Lennolla tulee mukana myös bambua Kiinasta, jotta jo heti alkuun on tarjolla maistuvaksi todettuja bambulajikkeita, pandojen hoitaja Anna Palmroth kertoi aiemmin viikolla Lännen Medialle.

Suomessa pandat tunnetaan nimillä Lumi ja Pyry. Kiinassa neljävuotias urospanda on tunnettu nimellä Hua Bao ja kolmevuotiaan naaraspandan nimi on ollut Jin Baobao.

Kyseistä urospandaa on kuvailtu uteliaaksi ja eläväiseksi pandaksi, joka on paikalla ruoka-aikaan.

Naaraspanda on varovaisempi ja ujompi tapaus, joka tahtoo esimerkiksi nousta puuhun aterioimaan. Pandat tekevät Palmrothin mukaan yleensä näin vain luonnossa.

Suomen ilmasto-olosuhteet vastaavat olosuhteita pandojen kotivuorilla Kiinassa, mikä osaltaan vaikutti siihen, että Kiina vuokraa pandoja Suomeen. Pandan luontainen mustavalkoinen värityskin juontaa juurensa siitä, että se on toimiva suojaväri lumisessa vuoristossa. Pandojen toivotaan lisääntyvän Ähtärissä.