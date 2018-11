Paltamossa yksi ihminen on kuollut rivitalon tulipalossa

Analyysi: Rahaa takavarikossa 3,5 miljoonaa euroa, mutta missä on epäilty? – Airiston Helmi -tutkinta näyttää, toimiiko viranomaisyhteistyö Venäjän kanssa isossa jutussa

Syksyn otsikoissa pyörineessä Airiston Helmi -rikostutkinnassa on ajauduttu varsin mielenkiintoiseen tilanteeseen. Se tiedetään, että vangittuina on kaksi miestä, joista toinen on virolainen ja toinen venäläinen. Vangittuna olevaa Venäjän kansalaista epäillään muun muassa törkeästä veropetoksesta ja virolaista avunannosta siihen. Tutkinnassa on myös epäily rahanpesurikoksesta. Lue lisää