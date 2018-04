"Paketti on toimitettu" – brittilehti sai käsiinsä Skripalien myrkytystapaukseen liittyviä salaviestejä

Brittilehti Daily Express kertoo saaneena käsiinsä Venäjän salaviestejä, joiden avulla Britannia todistelee Venäjän olleen Salisburyn myrkkyiskujen takana.

Myrkytyspäivänä moskovalaiselle viranomaistaholle lähetettiin viesti, jossa lehden sisäpiirilähteiden mukaan luki "paketti on toimitettu". Lisäksi viestissä kerrottiin kahden henkilön poistuneen maasta onnistuneesti.

Viesti havaittiin Britannian ilmavoimien (RAF) kuunteluasemalla Kyproksella. Se lähetettiin ilmeisesti Syyriasta Damaskoksen läheltä Moskovalaiselle viranomaistaholle. Lehden lähde ei kerro tarkempia tietoja viestistä. 4. maaliskuuta lähetetty viesti johti siihen, että RAF:n kuunteluasemalla työskennellyt nuori ilmavoimien luutnantti löysi edelliseltä päivältä toisen Venäjään ja Salisburyyn viittaavan viestin. Nämä kaksi viestiä antoivat Britannialle selkeitä todisteita siitä, että Venäjä todella olisi myrkytysten takana. Britannian pääministeri Theresa May totesi viikko myrkkyiskun jälkeen, että Venäjä on todennäköisesti myrkytysten takana.

66-vuotias Venäjän sotilastiedustelun entinen eversti Sergei Skripal ja hänen 33-vuotias tyttärensä löydettiin tajuttomina penkiltä Salisburystä 4. maaliskuuta. Britannia ja Venäjä ovat myrkytysepisodin vuoksi olleet nokat vastakkain koko maaliskuun ajan. Vielä viime viikolla Venäjä ja Britannia piikittelivät toisiaan YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Nokittelu sai yllättäen uuden käänteen viime viikon lopulla. Torstaina ja perjantaina Salisburyn sairaalasta kantautui tietoja, että sekä Julia että Sergei ovat paranemaan päin. Lauantaina Venäjän Lontoon suurlähetystö ehdotti Britannialle virallista tapaamista. Suurlähettiläs Alexandr Jakovenko ilmaisi kutsussaan haluavansa keskustella Britannian ulkoministerin Boris Johnsonin kanssa Skripalien myrkytystapauksen tutkinnasta. Britannian ulkoministeriö vahvisti saaneensa kutsun, mutta kertoi vastaavansa siihen myöhemmin. Ulkoministeri Johnson kutsui tapaamispyyntöä taktiikan hajauttamiseksi.

Myrkytystapaus on vaikuttanut muidenkin kuin Venäjän ja Britannian välisiin suhteisiin. Ainakin 28 maata on karkottanut yhteensä noin 150 venäläisdiplomaattia. Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi eniten heitä karkotti Britannia, joka antoi lähtöpassit 23 diplomaatille. Suomi kertoi karkottavansa yhden venäläisen diplomaatin maaliskuun lopulla.

– Salisburyn isku on vakava uhka koko Euroopan turvallisuudelle. On tärkeää, että asiassa ryhdytään asianmukaisiin toimiin sekä EU:n puitteissa että kahdenvälisesti, viestitti Suomen valtioneuvosto maaliskuun lopussa tiedotteessaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puolestaan kirjoitti blogissaan keskustelleensa Ruotsin kanssa yhteisistä toimista.

– Toimi on huolellisesti harkittu ja mitoitettu, totesi Sipilä karkotuksesta.

Skripalit myrkytettiin novitšok-nimisellä hermomyrkyllä. Viime viikon tiistaina Britannian puolustusvoimien tutkimuslaboratorion johtaja sanoi, ettei hermomyrkyn alkuperästä ole täyttä varmuutta. Torstaina The Times-lehti kertoi, että brittitiedustelu olisi pystynyt päättelemään, että myrkky on valmistettu viimeisen vuosikymmenen aikana Venäjällä Šihanyn kaupungissa. Hermomyrkkyasian päällä on myös kansainvälinen kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW, jonka odotetaan lähiaikoina vahvistavan aineen olevan novitšok-hermomyrkkyä.