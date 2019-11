Painajaisunille löytyi biologinen perusta – tutkimus löysi samoja geenejä myös mielenterveysongelmien taustalta

TAMPERE

Painajaisiin vaikuttaa samoja geenejä kuin moniin mielenterveysongelmiin ja unettomuuteen, selviää kansainvälisestä tutkimuksesta. Löydöt ovat ensimmäisiä todisteita siitä, että yksilöiden geneettiset vaihtelut eli geenivariantit ovat yhteydessä painajaisten näkemiseen.

Painajaisunien biologista perustaa on selvittänyt Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM) työskentelevä Hanna Ollila yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Helsingin ja Turun yliopistoista sekä Stanfordin, Harvardin ja Michiganin yliopistoista olevien tutkijakollegoidensa kanssa. Tutkimus osoittaa vahvoja geneettisiä yhteyksiä painajaisten ja unen piirteiden sekä mielenterveysongelmien välillä.

Tutkimuksen perusteella syy-yhteys menee niin päin, että geenimuunnokset altistavat mieliala- ja unihäiriöille, jotka taas lisäävät painajaisten näkemistä.

– Tulostemme mukaan painajaiset eivät sen sijaan aiheuta mielenterveyshäiriöitä ja univaikeuksia.

Tutkimuksessa löydettiin yhteisiä geneettisiä alttiustekijöitä toistuvien painajaisten ja neuroottisten sekä depressiivisten piirteiden välillä. Painajaisilla on yhteistä geeniperustaa myös esimerkiksi väsymyksen, yleisen hyvinvoinnin, mielialanvaihteluiden sekä erilaisten kipujen kanssa.

Tutkijaryhmään kuuluneen psykologian dosentin Katja Vallin mukaan jo aiemmin on tiedetty, että uni- ja mielenterveyshäiriöistä kärsivät näkevät muita enemmän painajaisia.

– Tiedot ovat kuitenkin perustuneet populaatiotason korrelaatioihin. Ei ole tiedetty ilmiöiden syy-seuraussuhteista eikä geenitaustasta.

Yksilöiden väliset erot painajaisten näkemisessä eivät siis selity vain elämänkokemuksilla, vaan niillä on myös biologinen pohja.

Käytössä laaja geeniaineisto

Painajaisiin vaikuttavia geenivariantteja löytyi muun muassa unen pituutta säätelevän PTPRJ-geenin alueella. Myös alhainen verensokeri näyttää aiheuttavan painajaisia.

– Todennäköisesti myös hyvin korkea verensokeri vaikuttaa samalla tavalla. Olennaista on, kuinka paljon verensokeri poikkeaa normaaliarvoista.

Onko alttius nähdä painajaisia myös perinnöllistä? Kaksostutkimukset ovat aiemmin viitanneet melko vahvaan perinnöllisyyteen niin painajaisissa, unissakävelyssä kuin yöllisissä kauhukokemuksissakin. Ollilan tutkimuksessa painajaisten perinnöllisyys oli kuitenkin vain viiden prosentin luokkaa.

Tutkijoiden käytössä oli kolme aineistoa, joissa on ollut mukana yhteensä noin 30 000 ihmistä Suomesta ja Yhdysvalloista. Niissä tutkittavilta on kysytty heidän unistaan ja otettu geeninäytteet. Käytetyt aineistot olivat suomalaiset Finriski- ja kaksostutkimukset sekä Genes for Good -geeniaineisto.

Yli 10 hengen tutkijaryhmä oli saanut työhönsä rahoitusta Suomen Akatemialta. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin ensimmäisen kerran kansainvälisesti arvostetussa Sleep-kokouksessa.

Unihäiriöt ansaitsevat huomiota

Kaikki näkevät painajaisia joskus, eikä niistä kannata huolestua. Sen sijaan painajaisten säännöllinen näkeminen on melko harvinaista. On arvioitu, että alle viisi prosenttia ihmisistä näkee painajaisia lähes viikoittain. Naiset näkevät painajaisia enemmän kuin miehet ja lapset useammin kuin aikuiset.

Unien näkemiseen ja niiden muistamiseen voi osaltaan vaikuttaa REM-unen määrä ja toki myös se, kuinka kiinnostunut on omista unistaan.

Tiedossa on, että ihmiset yleensä aliarvioivat nukkumisen merkitystä. Ollilan mukaan myös terveydenhuollossa olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota univaikeuksiin. Hän muistuttaa, että ne voivat pitkittyessään altistaa eri sairauksille.

– Unihäiriöitä kannattaa hoitaa, koska useimmiten se on varsin suoraviivaista. Tietoisuus unen merkityksestä on noussut uudella tavalla esille narkolepsiatapausten ja Olli Lindholmin sairastaman uniapnean takia. Niiden myötä ihmiset ovat hakeutuneet aiempaa useammin hoitoon.

Tutkijat keräävät unikokemuksia

Ollila jatkaa vierailevana tutkijana Stanfordissa, mutta aloitti hiljattain työt myös Helsingin yliopistoon kuuluvassa FIMM:ssä. Hän on perustamassa sinne tutkijaryhmää, joka keskittyy unitutkimuksen lisäksi genetiikkaan ja aivojen autoimmuniteettiin.

Unen tutkimusta varten perustetaan verkkosivusto, jossa ihmiset voivat raportoida nukkumisestaan ja unistaan. Erittäin tervetulleita ovat myös dna-testien tulokset, jos niitä on teetetty esimerkiksi sukututkimusta varten.

Tavoitteena on selvittää myös esimerkiksi sairauksien ja lääkkeiden vaikutusta uniin.