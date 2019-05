Paavo Väyrynen eroaa tähtiliikkeestä ja pyrkii presidentiksi kansanliikkeen tuella

Norovirus paljastui syyksi Helsingin Kalasataman päiväkodin vatsatautiepidemiaan

Helsingin Kalasataman päiväkodin ja koulun vatsatautiepidemian syynä on norovirus, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessa. Sairastuneita on tällä hetkellä tiedossa noin 60. Osa heistä on henkilökuntaa. Lue lisää