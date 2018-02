Pärmäkosken jaettu mitali toi mieleen Juha Miedon karun kohtalon – "Lehmä on märehtivääne ja ihminen on erehtyvääne"

Yritykset seuraavat poliisin esimerkkiä: Turvallisuusalan firma on alkanut kokeilla haalarikameroiden käyttöä

Avarn Securitylla on ollut koekäytössä haalarikameroita muun muassa pääkaupunkiseudulla. Myös Securitas on harkinnut kameroita, mutta yhtiö on jäänyt odottamaan tarkempia linjauksia viranomaisilta. Lue lisää