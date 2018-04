Pääministeri esittäytyi: Kahta en vaihda, kärppiä enkä keskustaa

Tulvan takia suljetulle tielle mennyt pyöräilijä molskahti uppeluksiin syvään ojaan

Etelä-Pohjanmaalla useita teitä on edelleen suljettuna tulvien takia. Suurin teistä on Kolmostie, joka on ollut eilisestä lähtien poikki Kurikan Jalasjärven kohdalla. Liikenne ohjataan kiertotielle. Lue lisää