Outokummun toimitusjohtaja Trumpin terästulleista: "Kauppasota on jo aloitettu. Voi nostaa lipun ja antautua, tai taistella."

Maailman suurinta ruostumattoman teräksen valmistajaa johtava Roeland Baan sanoo, että terästeollisuus on pyytänyt EU-maita ja komissiota asettamaan samanlaiset terästullit unionin rajoille kuin Yhdysvallat pystyttää omalle mantereelleen.

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan pitää Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ilmoittamia terästulleja onnettomana päätöksenä, jolla voi olla arvaamattomia ja tuhoisia seurauksia.

–Päätökset olivat selvästi poliittisesti motivoituja ja hyvin huonosti harkittuja, Baan moittii Lännen Median haastattelussa.

Reilut kaksi vuotta Outokumpua johtanut Baan pitää selvänä, että Yhdysvaltojen markkinoilta torjuttava teräs etsiytyy muualle.

–Yhdysvaltojen ruostumattoman teräksen kulutuksesta noin 20 prosenttia nojaa tuontiin. Tuonnista suurin osa on peräisin Aasiasta. Aasian markkinoille nämä terästonnit eivät mahdu, joten se kaikki tulee Eurooppaan, Baan pohjustaa.

–Sillä voi olla tuhoisa vaikutus teräksen hinnoitteluun ja terästeollisuuden kannattavuuteen Euroopassa, hän jatkaa.

Baanin mukaan sama logiikka pätee hiiliteräkseen, jota valmistaa muun muassa SSAB Raahessa.

Teräs vaihtaa mannerta

Euroopan terästeollisuus ei voi leikata omaa tuotantoaan rajoittaakseen markkinoiden ylitarjontaa, koska suurin osa terästehtaiden kuluista on kiinteitä. Jos tehtaan käyttöaste alenee, tehdas kääntyy nopeasti tappiolliseksi.

–Tällainen olisi tuhoisaa, sillä se johtaisi erittäin suuriin tappioihin. Niinpä olemme pyytäneet EU-maiden hallituksia ja EU-komissiota asettamaan samanlaisia kaupparajoitteita muulle maailmalle kuin Yhdysvallat on tehnyt, Baan kertoo.

Baanin mielestä EU:n on pakko toimia. Siihen ei voi vedota, että Eurooppa ei halua kauppasotaa.

–Kauppasota on jo aloitettu. Siinä voi nostaa lipun ja antautua, tai taistella. En usko, että EU haluaa laajan terästeollisuutensa tuhoutuvan, Baan sanoo.

Kauppasota voi levitä

Baanin mukaan Trump vie maailmanmarkkinat tullipäätöksellään vaaralliselle tielle. Pitemmällä aikavälillä tullit aiheuttavat markkinoille tehottomuutta, mikä nakertaa maailmantalouden kasvua.

Kyse ei ole vain terästeollisuudesta, vaan Baan nostaa esimerkiksi kuluttajatuotteet. Whirpoolin Yhdysvalloissa valmistamien pesukoneiden voi odottaa kallistuvan, kun tullit nostavat maassa teräksen hintaa. Se parantaa esimerkiksi korealaisen valmistajan LG:n kilpailuasetelmia.

–Seuraavassa vaiheessa Yhdysvaltojen kuluttajateollisuus alkaa vaatia kilpailua rajoittavia toimia korealaisia vastaan, Baan selittää.

Ylitarjonta johtuu Kiinasta

Teräksen maailmanlaajuinen ylitarjonta juontaa juurensa kymmenen vuoden taakse, jolloin Kiina investoi voimakkaasti uuteen tuotantoon, mutta finanssikriisi hyydyttikin markkinat.

Baanin mukaan Kiina on tukenut terästeollisuuttaan pitkään monin epäreiluin tavoin. Hänen mukaansa paikallishallinto on esimerkiksi jakanut terästehtaiden perustajille ilmaiseksi maata. Joissain tapauksissa maata on hänen mukaansa annettu kaksinkertaisesti tarpeeseen nähden, jolloin ylimääräinen maa on voitu myydä uuden tehtaan rahoittamiseksi.

–Investoinneissa on tyypillisesti hyvin vähän yksityistä pääomaa. Ne rahoitetaan yli 90-prosenttisesti lainoilla, joissa on hyvin edulliset korot, Baan jatkaa.

Jos yritys ei suoriudu lainoistaan, paikallishallinto saattaa astua kuvaan työpaikkojen pelastamiseksi ja vaihtaa lainat omistukseen tehtaassa.

–Alkuperäinen omistaja voi silti jatkaa toimintaa, Baan kuvailee.

Baanin mukaan Kiina tukee avokätisesti myös terästeollisuuden vientiä. Maa saa etua myös ympäristön kustannuksella.

–Me toimimme tiukimpien ympäristönormien mukaan, mikä tuo mukanaan merkittäviä kustannuksia. Kiinan tehtaiden ei tarvitse näitä normeja noudattaa, joten ne voivat pitää kulunsa pienempinä, Baan sanoo.

EU on jo aiemmin suojannut markkinoitaan Kiinan epäreilulta kilpailulta WTO-sääntöjen mukaisilla tulleilla.