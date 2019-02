Tuiran seksuaalirikosjuttua alettiin käräjöidä Oulussa – epäilynä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus

HELSINKI/OULU

Yhtä Oulun epäillyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista alettiin puida aamulla Oulun käräjäoikeudessa. Käsittely pidetään suljetuin ovin, mutta media sai kuvata salissa muutaman minuutin istunnon aluksi. Paikalla oli useita median edustajia, ja syytetty peitti kasvonsa papereilla. Käräjäoikeuden väistötiloissa Intiössä päivysti Lehtikuvan kuvaajan mukaan neljä poliisia, mutta paikalla oli tavanomaisen rauhallista.

Jutussa on kyse epäillyistä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta marraskuun puolivälissä Tuiran kaupunginosassa. Poliisin aiemman kertoman mukaan uhrina on ollut 14-vuotias tyttö ja epäilty on parikymppinen mies. Hän on kiistänyt rikokset.

Tiistain jutussa on kyse niin sanotusta Tuiran tapauksesta. Syyttäjä Kirsi Männikön käsityksen mukaan kyseinen rikosepäily ei liity poikkeukselliseen grooming-juttuun, jossa on useita vangittuja ja yksi uhri. Grooming-jutussa poikkeuksellista on ollut se, että useat epäillyt ovat ilmeisesti tunteneet toisensa.

Groomingilla tarkoitetaan esimerkiksi nettihoukuttelua, jossa aikuinen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla tähän kiintymys- ja luottamussuhdetta.

Syyttäjä Männikön käsityksen mukaan myöskään muut tapaukset Oulussa eivät ole niin sanottua grooming-juttua lukuun ottamatta poikenneet tavanomaisista seksuaalirikosjutuista. Mitään harvinaista hän ei näe myöskään Tuiran jutussa.

Tutkinnanjohtaja Markus Kiiskinen on aiemmin kertonut STT:lle, että Tuiran jutun epäilty ja niin sanotun grooming-vyyhden epäillyt tuntisivat toisensa. Männikön korviin tällaista tietoa ei ole kantautunut.

– Tämmöistä tietoa minulla ei ole ollenkaan. Jutuissa on eri syyttäjä, Männikkö sanoi.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Kiiskistä tarkentamaan asiaa.

Poliisin tiedottaminen grooming-vyyhdessä sekä siitä seurannut uutisointi on johtanut muun muassa siihen, että hallitus on luvannut lisätalousarviossaan lisärahaa seksuaalirikosten torjuntaan sekä keskusrikospoliisille että paikallispoliisille.

Hämärä vyyhti

Niin sanotun grooming-vyyhden jälkeen eri medioissa on uutisoitu milloin minkäkin Oulun seudulla epäillyn seksuaalirikosjutun jälkeen vyyhdin paisumisesta, vaikka jutuilla ei ole ollut tiettävästi yhteyttä usean epäillyn grooming-tapaukseen, jota alkujaan kuvattiin erikoispiirteidensä vuoksi niin sanotuksi Oulun seksuaalirikosvyyhdeksi.

Osittain epäselvyyttä "Oulun vyyhdistä" on luonut se, että esimerkiksi eri mediat vaikuttavat tarkoittavan sillä eri asioita. Esimerkiksi STT tarkoittaa sillä usean toisensa tuntevan epäillyn poikkeuksellista grooming-epäilyä, toiset ulkomaalaistaustaisen tekemiä seksuaalirikoksia Oulun seudulla, ja joissain jutuissa ilmeisesti vyyhdellä on kuvattu käytännössä kaikkia Oulun seudulla tapahtuneita seksuaalirikosepäilyjä viime aikoina.

Epäselvyyttä "Oulun vyyhdistä" on luonut myös viranomaisviestintä. Maanantaina Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti, että vuonna 1975 syntynyttä ulkomaalaistaustaista miestä vastaan on nostettu syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta Oulussa. Tiedotteen mukaan asia liittyy Oulussa paljon huomiota saaneeseen epäiltyyn seksuaalirikosvyyhteen, mutta näin ei kuitenkaan ole.

– Ehkä tämä ei nyt ollut kovin onnistunut sanavalinta. Kokonaisuudesta ja rikosepäilyistä, jotka poliisilla on tutkinnassa, on uutisoitu tuon otsikon alla. Tällä tavallahan se on mennyt, että mediassa on niputettu kaikki toisiinsa, vaikka minun käsitykseni on se, että monellakaan jutulla ei ole yhdistäviä tekijöitä. Osa on ollut ulkomaalaisia ja osa on ollut suomalaisia, tiedotteen kirjoittanut syyttäjä Essi Kanniainen sanoi STT:lle maanantaina.

STT