Oulun kolmen hyväksikäyttöjutun epäillyt tuntevat poliisin mukaan toisensa – kolme uhria ovat alle 15-vuotiaita

Lääkeväärennöksiä aletaan torjua uudella tavalla, mutta muutos alkaa hitaasti – Suomi on yhä jakeluketjun lintukoto

Helmikuun 9. päivä ensi vuonna Suomessa astuu voimaan Euroopan komission asetus reseptilääkepakkausten turvaominaisuuksista. Suomi on ollut tähän saakka lintukoto, sillä maassa on ilmennyt vain yksittäisiä tapauksia, joissa lääkeväärennöksiä on päätynyt lailliseen jakeluketjuun. Lue lisää