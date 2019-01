Oulun kaupunki ja pääministeri Juha Sipilä osoittivat järkytyksensä uusista seksuaalirikoksista – Poliisi vahvistaa: Yksi uhreista kuoli syksyllä

–Oululaiset ja kaikki suomalaiset ovat uutisesta järkyttyneitä, Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan allekirjoittamassa tiedotteessa todetaan.

Oulun poliisilaitos kertoi perjantaina käynnistäneensä esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Poliisi on ottanut kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä todennäköisin syin epäiltyinä tekoihin.

–Emme voi missään tapauksessa ja olosuhteissa hyväksyä näitä vastenmielisiä rikosepäilyjä. Poliisi tutkii asiaa ja rikolliset rangaistaan ja tuomitaan. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja sitä on kaikkien kunnioitettava. Hallitus on muuttanut lainsäädäntöä niin, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset voidaan karkottaa Suomesta, Laajala jatkaa tiedotteessa.

–Oulun kaupunki aloittaa kaupungin asiantuntijoiden, viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä valmistelun keinoista ja toimenpiteistä, joilla voidaan ylläpitää ja lisätä erityisesti lasten ja nuorten turvallisuutta Oulussa. Oulun kaupunki tuntee suurta huolta ja viranomaistyön rinnalla vastuuta tilanteesta, tiedote päättyy.

Yksi uhreista kuoli syksyllä

Uusien epäiltyjen rikosten nimikkeet ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Teot ovat tapahtuneet kesän 2018 aikana.

Epäillyistä kaksi henkilöä on noin 20-vuotiaita ja kaksi alle 18-vuotiaita.

Poliisin mukaan julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa on käyty viime aikoina runsasta keskustelua seksuaalirikosten uhreihin liittyen. Tähän liittyen poliisi vahvistaa, että yksi uhreista kuoli syksyllä. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta. Koska kyse on kuolemansyyn selvittämisestä, poliisi ei kerro asiasta enempää.

Oulun poliisi jatkaa uusien seksuaalirikosepäilyjen ja jo aiemmin uutisoitujen viiden seksuaalirikoskokonaisuuden osalta esitutkintaa.

Pääministeri Sipilä: Syvä inhon tunne heräsi

Pääministeri Juha Sipilä kertoi perjantaina tiedotteessaan ymmärtävänsä täysin kansalaisten keskuudessa esiintyvän huolen ja järkytyksen.

–Jo aiemmat teot alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä herättivät minussa syvän inhon tunteen, Sipilä kirjoittaa.

–Jokaisen tänne tulevan on noudatettava Suomen lakeja ja kunnioitettava jokaisen ihmisen koskemattomuutta. Tästä emme tingi tippaakaan. Rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan oikeusvaltion periaatteiden mukaan. Vakavat rikokset vaikuttavat lisäksi kielteisesti pysyvän oleskeluluvan saamiseen. Turvapaikkajärjestelmän tehtävä on auttaa hädässä olevia, mutta rikollisia se ei voi suojella. Hallitus on muuttanut vuoden alusta lakia niin, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen on helpompaa.

Pääministeri kertoo keskustelleensa asiasta myös sisäministeri Kai Mykkäsen kanssa.

–Ajatuksemme ovat kaikkien näiden alaikäisten nuorten ja heidän perheidensä tukena näissä täysin epäinhimillisissä ja tuomittavissa teoissa. Tämänkaltaista väkivaltaisuutta ja piittaamattomuutta en voi ymmärtää, Sipilä kirjoittaa.