Oulun kauppakeskus Valkeaan kohdistettu uhkaus Tor-verkossa – poliisi selvittää parhaillaan, onko kyseessä kopiointi Espoon tapauksesta

Poliisi tutkii parhaillaan Oulun kauppakeskus Valkeaan suunnattua uhkausta, joka oli kohdistettu sunnuntaille. Uhkaus esitettiin anonyymissä Tor-verkossa.

– Asiasta on tehty rikosilmoitus, ja nyt koetamme selvittää, kuka uhkauksen on tehnyt ja kuinka todenperäinen se on, kertoo rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Jan Sormunen Lännen Medialle.

Hänen mukaansa poliisi yrittää päästä tekijän jäljille "esitutkintalain mukaisilla keinoilla". Oulun poliisi selvittää parhaillaan yhdessä keskusrikospoliisin kanssa, onko kyseessä kopiointi muutamia päiviä sitten Espoon Iso Omena -kauppakeskukseen kohdistuneesta uhkauksesta, jossa poliisi otti torstaina kiinni uhkausviestistä epäillyn nuoren miehen.

Tapauksessa on Sormusen mukaan joitakin yhteneväisiä piirteitä Espoon tapauksen kanssa.

– Ilmoituksessa oli viitattu aikaisempaan uhkaukseen, joka oli myös esitetty Tor-verkon kautta. Henkilö kertoo siinä, että hän aikoo toteuttaa vastaavanlaisen teon eli aikoo ampua useampia ihmisiä Valkeassa.

Sormusen mukaan Valkeaan kohdistuneessa uhkauksessa oli myös julkaistu kuva aseesta. Viereen oli kirjoitettu teksti, jossa viitataan muihin uhkailijoihin, jotka eivät ole onnistuneet siinä, missä aikoivat, mutta "uhkaaja aikoo toteuttaa teon Valkeassa".

Sormunen kertoo, että poliisin valvontaa Oulun keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Valkean alueella on tehostettu.

– Poliisi on varautunut tilanteeseen ja ottaa tämän uhkauksen vakavasti. Olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin.