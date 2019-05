Otkes kertoo tänään lisää Levin mökkipalosta, jossa kuoli kolme alaikäistä

Yle: Avi otti ensimmäistä kertaa valvontaansa kokonaisen kunnan kaikki sote-palvelut

Aluehallintavirasto (avi) on ensimmäistä kertaa ottanut koko kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut valvontaansa, kertoo Yle. Sen mukaan pohjoispohjalaisen Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljastunut useita puutteita, minkä vuoksi Pohjois-Suomen avi on ottanut kunnan sote-palvelut valvontaansa. Lue lisää