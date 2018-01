Osuuspankki: Asiakkaita haittaava tietokoneongelma on laaja, vikaa etsitään yhä – vanhat katevaraukset näkyvät uudelleen

Hovioikeus hylkäsi yhden syytteet entisen liivijengiläisen kiristysjutussa

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi yhden miehen syytteet kiristysjutussa, jossa entistä The Chosen Ones -jengin jäsentä pahoinpideltiin eri kerroilla United Brotherhoodin ja The Chosen Ones -jengin tiloissa Joensuussa joulukuussa 2016. Uhrilta vaadittiin 10 000 euroa. Lue lisää