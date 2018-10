Osa ministeriöiden aulavalvomoista tyhjinä vartijoiden lakon takia – turvallisuusjohtaja toppuuttelee: ei "alettu pitää avoimien ovien päivää"

Vartiointialan lakko on jättänyt osan Suomen ministeriöistä ilman aulavalvojia.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo kertoo Lännen Medialle, että Valtioneuvoston kanslia hankkii rakennustensa aulavalvomoihin vartiointipalvelut Senaatti-kiinteistöjen kautta. Useassa aulavalvomossa istuu tavanomaisesti Avarn-turvayhtiön vartija.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti maanantaina, että vartiointialan työntekijät ovat kolmen päivän työnseisauksessa työehtosopimusneuvottelujen jumittumisen takia. Lakko alkoi tänään keskiviikkona.

Ylitalon mukaan lakon vuoksi useampi valvomo on vailla vartijaa.

– Ihmisiä on lakossa, eivätkä kaikki työvuoroihin suunnitellut ihmiset tulleet paikalle, sanoo Ylitalo.

Eniten lakko vaikuttaa Ylitalon mukaan ministeriöiden ja valtioneuvoston kokousjärjestelyihin, sillä aulavalvojat tehtäviin kuuluu kulunvalvonta ja ministeriöihin saapuvien vieraiden ohjaaminen kokouspaikalleen.

Ylitalon mukaan auloista puuttuvat vartijat eivät kuitenkaan toistaiseksi aiheuta aukkoa ministeriöiden turvajärjestelyissä. Kokouksia järjestävät virkamiehet on ohjeistettu noutamaan vieraat itse tai järjestämään näille saattaja, tunnistamaan heidät ja ohjaamaan vierailun päätteeksi ulos rakennuksesta.

– Ei tässä sillä tavalla ole turvallisuustasoa laskettu ja alettu pitää avoimien ovien päivää, Ylitalo kertoo.

Valtioneuvoston kanslia on valmistautunut perumaan ja sulkemaan kokouksia, jos turvallisuusseikat niin vaativat.

– Tässä me sinnittelemme. Tämä on laillinen lakko, ja ymmärrämme, että tilanne on tällainen. Yritämme kokouspalveluiden osalta pitää omaa toimintaamme yllä minkä pystymme.

Eduskunnassa ei vaikutusta

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on PAM-ammattiliiton mukaan noin 8?500 työntekijää, ja kyseinen työehtosopimus on yleissitova.

Korkeassa valtionhallinnon osalta eduskuntaa lakko ei kuitenkaan kosketa, kertoo turvallisuusjohtaja Jukka Savola. Eduskuntatalossa valvonnan hoitaa eduskunnan oma henkilöstö, eikä henkilöstöllä ole lakko-oikeutta. Työtaistelutilanteessa eduskunnan kansliatoimikunnan pitää tehdä erikseen päätös, keiden pitää tulla töihin.

Vartijoiden työnseisaus päättyy perjantaina puoleen yöhön mennessä.