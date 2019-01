Orpo oikoo poliisikyselyä: "Poliisien määrän lasku on saatu pysäytettyä ja se on kokoomuksen ansiota"

Kokoomuksen puoluejohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ihmettelee tulkintaa, jonka mukaan kokoomus ei halua lisätä poliisien määrää Suomessa.

Tulkinta juontaa alkunsa Ylen kyselystä. Siinä kysyttiin eduskuntapuolueiden puheenjohtajien mielipidettä poliisien määrään. Yle otsikoi verkkouutisensa seuraavasti: Suomeen tarvitaan lähivuosina 650 poliisia lisää, vain kokoomus empii.

Uutisen grafiikassa kahdeksan puheenjohtajaa kannattaa sitä, että ensi vuosikymmenen alkupuolella määrä nostetaan takaisin 7 850:een. Orpo on nostettu yksinään en osaa sanoa -luokkaan.

Ylen mukaan Orpo vastaa, että kokoomus sitoutuu pitämään poliisien määrän vähintään nykyisessä 7200:ssa ja turvaamaan poliisipalveluiden saatavuuden koko maassa. Sisäministeriö arvioi parhaillaan, mikä olisi poliisitoiminnan tavoitteiden kannalta tarpeellinen henkilömäärä.

Aloitusmäärät maksimissaan

Orpon mukaan jutusta saa väärän kuvan. Vastauksen perusteluihin olisi kannattanut paneutua paremmin.

–Haluan lisää poliiseja Suomeen. Poliisien määrän lasku on saatu pysäytettyä ja se on kokoomuksen ansiota, Orpo kertoo Lännen Medialle.

Orpo toimi sisäministerinä nykyhallituksessa vuosina 2015-2016, ennen kuin hän siirtyi valtiovarainministeriksi.

–Nostin tuolloin omalla päätökselläni Tampereen poliisiammattikorkeakoulun sisäänottomäärän maksimiin eli neljään sataan kahdesta sadasta. Se on mahdollistanut sen, että poliisien määrä on saatu nousuun. Muutoin se olisi romahtanut, sillä poliiseja jää paljon eläkkeelle.

"Taistellut olen"

Orpo jatkaa, että rahaministeriöstä on hoidettu määrärahat ja kaikki on työllistetty.

–Sitoudumme siihen, että sisäänottomäärät pidetään jatkossakin 400:ssa eli maksimissaan. Se johtaa lähes 8 000 poliisin määrää tulevina vuosina eli siihen lopputulokseen, mitä puheenjohtajat kannattivat kyselyssä.

Hän korostaa, että nyt on pidettävä huoli siitä, että jatkossa myös löydetään tarvittavat määrärahat, jotta tulevina vuosina voimme työllistää kaikki valmistuneet.

–Olen sekä sisä- että valtiovarainministerinä taistellut hallituksen sisällä sen puolesta, että poliisi on saanut määrärahat.

Orpo käynnisti sisäänottomäärien noston vuonna 2015, kun yleisen turvallisuustilanteen koettiin heikentyneen. Sen päälle tuli maahanmuuton aalto.

–Se helpotti sitä, että pystyimme saamaan tarvittavat rahat.

Tämän lisäksi suojelupoliisin resursseja on nostettu. –Olemme kaksinkertaistaneet ne.

Keskusta linjasi myös

Poliisien lukumäärä nousee keskeisesti esille myös keskustan tuoreessa sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan linjapaperissa. Se julkistettiin torstaina.

Siinä on selkeä vaatimus siitä, että poliisien määrää pitää pystyä nostamaan 7200 poliisin tasosta 7850 poliisin tasoon vuoteen 2023 mennessä.

–Suomessa on tähän saakka ollut valmiutta uudistaa vain poliisin hallintorakenteita. Kunnollisiin kokonaisuudistuksiin ei ole ollut valmiutta. Vaikka Suomi on laaja maa, on poliiseja silti väkimäärään nähden vähiten verrattuna muihin Pohjoismaihin, sanoo linjatyöryhmää johtanut kansanedustaja Antti Kurvinen.