Orpo kokoomuksen satavuotisjuhlassa: Kokoomus ei museoi Suomea, vaan uudistaa maata, eikä verota talouden kasvua hengiltä

HELSINKI

Kokoomuslaiset kokoontuivat lauantaina Helsingin Vanhalle Ylioppilastalolle juhlimaan satavuotiasta puoluetta. Puolue on perustettu samassa paikassa 9.12.1918. Kokoomuksen päiväjuhlassa oli historian havinaa. Sen ohjelma noudatteli Vanhalla järjestetyn puolueen 10-vuotisjuhlan ohjelmaa vuodelta 1928.

Tilaisuus keräsi salin täyteen kokoomuksen järjestöväkeä ja puolueen johtotehtävissä nykyisin tai aiemmin olleita. Suuret suosionosoitukset keräsi valtioneuvos Riitta Uosukainen , joka puhui sekä lausui runon juhlassa.

Uosukainen saapui juhlaan Topi-puolisonsa kanssa. Valtioneuvos kaatui keväällä eduskunnan portaissa ja on edelleen liikuntarajoitteinen. Uosukaisen mukaan hänen vointinsa kuitenkin paranee päivä päivältä kuntoutuksen ansiosta. Kokoomuksen Uosukainen sanoi voivan hyvin, mutta puolueen pitää hänen mukaansa tehdä edelleen paljon töitä. Myös iloa kaivataan lisää kokoomukseen.

Pitkäaikaisista näkyvistä kokoomuslaisista paikalla Vanhalla Ylioppilastalolla oli kokoomuksen kansanedustajana, europarlamentaarikkona ja Helsingin kaupunginjohtajana toiminut 91-vuotias Raimo Ilaskivi . Ilaskiven mukaan kokoomus on muuttunut paljon hänen ajoistaan. Nyt puolue kantaa hallituksessa vastuuta, kun hänen aikanaan kokoomus oli oppositiopuolue. Nuori polvi on Ilaskiven mukaan ottanut hyvin ohjakset puolueessa käsiinsä.

Kokoomuksen entisen puoluesihteerin Maija Perhon mielestä kokoomukselle kuuluu keskihyvää, kannatusluvut saisivat olla yli kahdenkymmenen prosentin, joten sanoman kirkastamista on vielä mietittävä.

Juhlassa muisteltiin myös vainajia. Kokoomuksen edesmennyttä puheenjohtajaa ja ensimmäistä kokoomuslaista pääministeriä Harri Holkeria juhlaväki kuunteli aikoinaan tehdyn videon välityksellä.

Kokoomuksen nuoren polven edustaja, Wille Rydman puolestaan viihdytti juhlayleisöä yksinlaululla.

Puolueet ovat demokratian ydin

Kokoomuksen järjestöväelle osoitetussa puheessaan Orpo muistutti puolueiden tärkeästä tehtävästä.

– Tässä ajassa puoluetoimintaa ei pidetä erityisen trendikkäänä tai mediaseksikkäänä. Olisi syytä pitää. Puolueet ovat demokratian, kansanvallan, kovaa ydintä. Ja demokratia on hyökkäyksen kohteena. Demokraattisia arvoja ja tapoja toimia haastetaan nyt niin maailmanpolitiikan huipulta kuin omassa EU-yhteisössämme. Niitä haastetaan kotimaassa. Kansalaiskeskustelu on repivää. Vihamielinen väärinymmärtäminen syö happea yhteiseltä ymmärrykseltä.

Orpon mukaan mikään toinen järjestelmä ei ole osoittautunut toimivammaksi rauhan ja vakauden takaajaksi kuin useiden puolueiden – ja niiden yhteistyön varaan rakentuva päätöksenteko. Orpo arvioi, että puolueiden kautta tämän maan päätöksenteossa tulevat kuulluiksi hyvin eri tavoin ajattelevat ihmiset ja lähtökohdiltaan erilaiset alueet.

Saa tehdä -Suomi

Orpo valoi kokoomusväkeen toivoa puhumalla saa tehdä -Suomesta, jossa saa kehittää itseään, saa yrittää, saa innostua ja onnistua. Samalla Orpo arvosteli puoluekentän vasenta laitaa.

Orpon mukaan vaihtoehto on se Suomi, jossa ei saa tehdä.

– Suomi, jossa ei luoteta ihmisiin, vaan säännellään, ja jonkun toisen toimesta määritellään, mikä kullekin on parasta. Se on Suomi, jossa takerrutaan vanhaan, ja verotetaan talouden kasvu ja tekeminen hengiltä. Minulle tämä ei ole vaihtoehto. Voimme varmistaa, että Suomi kulkee oikeaa tietä vain, jos olemme vaaleissa ykkönen.

Orpo painotti, että kokoomus ei halua museoida Suomea, vaan uudistaa sitä vastuullisesti. Uudistuksista Orpo mainitsi erityisesti työelämän uudistamisen nykyistä joustavammaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Yrittäminen on Orpon mukaan jo uusi normaali, koska Suomessa on 170 000 yksinyrittäjää. Sovellusten tai verkkoalustojen kautta jaettava keikkatyö taas ei välttämättä tuo palkkaa, jolla pärjää. Ensi vaalikauden haasteena onkin sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

– Työelämän pelisääntöjä ja sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että ne vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Kokoomus tavoittelee myös kunnianhimoista perhevapaauudistusta, jolla puolue parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

Suomen hoidettava osuutensa päästövähennyksistä

Orpo puuttui puheessaan myös yhteen suomalaisten suurimmista huolenaiheista eli ilmastonmuutokseen. Hänen mukaansa hallitsemattomasti etenevä ilmastonmuutos rajoittaa tulevien sukupolvien vapautta enemmän kuin mikään muu.

– Ilmastonmuutos ei pysähdy sillä, että kinaamme kotimaassa siitä, kuinka monta kuutiota metsää voidaan hakata. Suomen on hoidettava osuutensa päästövähennyksistä ja luotava globaaliin ongelmaan ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yhteinen, eurooppalainen ja kansainvälinen tehtävä. Päästöjä on vähennettävä nopeammin ja enemmän kaikkialla.