Orpo kimmastui demareiden syytöksistä vaalipaneelia muistuttaneella kyselytunnilla: "Te vääristelette kaiken, mitä sanotaan"

HELSINKI

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että jos saavutetaan 75 prosentin työllisyysaste, niin seuraavalla hallituskaudella ei tarvita verotuksen kiristämistä eikä leikkauksia.

–Se edellyttää rohkeaa yhteiskunnan uudistamista. Sosiaaliturvan uudistus, verotus työn vastaanottamiseen kannustavaksi ja kerätään verot mieluummin ympäristön ja ilmaston haittaamisesta, Orpo luetteli.

Eero Heinäluoma (sd.) tivasi Orpolta mielipidettä siihen, että valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan julkista taloutta tulisi vahvistaa suorin sopeutustoimin yhteensä vähintään 2 miljardilla eurolla seuraavalla hallituskaudella. Se voidaan tehdä joko veroja korottamalla tai menoja karsimalla.

–Ennen kuin puhutaan veronkorotuksista tai uusista leikkauksista, meidän pitää tehdä ohjelmat, jotka johtavat talouskasvun ja hyvän työllisyyskehityksen jatkumiseen, Orpo sanoi.

Orpon mukaan 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisessa onnistuminenkaan ei antaisi seuraavalla kaudella liikkumavaraa.

–Siksi valtiovarainministeriön virkamiesten keskeinen viesti on se, että nyt pitää säilyttää maltti ja tolkku, jotta emme joudu taas aloittamaan velkaantumista lastemme piikkiin.

SDP:n Pia Viitanen syytti kokoomusta populistisista miljardien eurojen verokevennyslupauksista. Se sai Orpon vastahyökkäykseen.

–Te olette luvanneet miljardien lisämenoja, ennen kuin aloitte edes puhua vanhusten palveluista, ja peräänkuulutatte täällä vastuullista talouden pitoa, Orpo arvosteli sosialidemokraatteja.

Antti Lindtmanin (sd.) mukaan valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa myös kritisoidaan tämän hallituksen veropolitiikkaa muun muassa tehottomista veroeduista, joita hallitus on Lindtmanin mukaan jakanut omille etupiireilleen.

–Ministeri Orpo, onko teidän almanakassa koskaan pienen ihmisen vuoro, Lindtman kysyi.

"Älkää tulko tuhoamaan tätä työtä"

Orpon mukaan pienen ihmisen asiaa hoidetaan parhaiten siten, että valtion taloutta hoidetaan hyvin ja ihmisillä on töitä.

–Te kerroitte, että me emme tule pääsemään työllisyystavoitteeseen, te kerroitte että emme saa velkaantumista taittumaan. Te olette haukkuneet jokaisen meidän esityksen.

–Edustaja Lindtman, me olemme saavuttaneet kaikki nämä tavoitteet. Se on parasta lääkettä sille, että me voimme pitää huolta meidän vanhuksistamme.

–Älkää te tulko tuhoamaan tätä hyvää työtä, mitä nyt on tehty, teidän holtittomalla menonlisäyspolitiikallanne, jotta meillä riittää rahat muun muassa sinne vanhusten palveluihin.

Krista Kiuru (sd.) tivasi Orpolta, jäävätkö vanhusten hoitoon tarvittavat muutama tuhat hoitajaa toteutumatta, kun kokoomus laittaa mieluummin etusijalle perintö- ja lahjaveron alentamisen.

–Te vääristelette kaiken, mitä sanotaan. Te maalaatte kuvaa, jota minä en tunnista. Edes vero-ohjelmaamme ei ole esitelty, ja sitä paitsi tämä ei ole kokoomuksen, vaan hallituksen kyselytunti. Puhutaan niin kuin asiat ovat, eikä vääristellä viikosta toiseen toisten puheita, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeriön virkamiesten laatimaan pohjatyöhön ei Orpon mukaan mahdu sdp:n vaalilupauksia.

–Ei siellä ole niille mitään tilaa missään, hän sanoi.