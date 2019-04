Opiskelijat lakkoilevat ilmaston puolesta – vaatimuslistalla muun muassa kestävän kehityksen opinnot

Tutkimus: Jihadismi on kasvattanut merkittävästi kannatustaan Suomessa – pääosin pienimuotoista ja väkivallatonta tukitoimintaa

Jihadistinen aktivismi on kasvanut Suomessa merkittävästi 2010-luvulla, kertoo sisäministeriön tilaama tuore tutkimus. Toiminta on tutkimuksen mukaan Suomessa yhä moniin muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna vähäistä, hajanaista ja epäorganisoitunutta, mutta siinä mukana olevien määrä on kasvanut selvästi. Lue lisää