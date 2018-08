Opiskelija Sandrine Bartos vastaanotti presidentin EU:n lippuun kietoutuneena – hän toivoi keskustelua ainakin EU:sta

Keskiviikkona alkuillasta Helsingin Kauppatorilla on vielä rauhallista. Muutamia uteliaita katsojia on jo kerääntynyt Presidentinlinnan edustalle, kun poliisit nojailevat turva-aitoihin.

Kauppatorilla marjoja- ja vihanneksia myyvä Juha Vaahtokari kertoo, että kojuja alettiin purkaa tuntia normaalia aikaisemmin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin saapumisen vuoksi.

Tosin Vaahtokarin myyntiin ranskalaisen valtiovierailulla ei ole suurta vaikutusta. Sesonki on jo sen verran pitkällä, että tunti sinne tänne ei haittaa. Ja itse asiassa ystävien avustuksella marja- ja vihannesmyyjä sai pidettyä kojunsa auki niin pitkään kuin mahdollista. Purku kävi äkkiä.

Kello seitsemän aikoihin Kauppatori ja sen edusta alkavat hiljalleen täyttyä ihmisistä.

Tuhansien ihmisten joukossa on myös opiskelija Sandrine Bartos, joka on kietoutunut siniseen Euroopan Unionin lippuun.

Helsingin yliopistossa European and Nordic studies -linjalla opiskeleva Bartos on kahden maan kansalainen. Ranskan ja Yhdysvaltain passin omistava Bartos pitää vapaata liikkuvuutta valtavan hienona asiana, ja on saanut siitä osansa kaksoiskansalaisuuden takia.

Bartosia kuitenkin huolettaa nationalismin nousu Euroopassa. Siksi EU:n rooli on tärkeämpi kuin aikoihin.

–Toivon, että presidentit käsittelisivät keskusteluissaan kyberturvallisuutta sekä Pohjoismaiden roolin vahvistumista EU:ssa, jota pidän hyvänä asiana, Bartos kertoo Lännen Medialle keskiviikkoiltana.

Kello kahdeksan pintaan odotus vihdoin palkitaan, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron, hänen vaimonsa Brigitte Macron sekä liuta poliittisia johtajia ja virkamieskuntaa kurvaa saattueineen Presidentinlinnaa kohti.

Salamavalot välkkyvät ja pian presidentit sekä noin 140 kutsuvierasta syövät juhalillallisen, johon kuuluu muun muassa rapucocktail suomalaisista ravuista, metsäsieni tartar, avomaankurkkuja ja smetanaa, maalaiskananpojankääryleitä sekä jälkiruuaksi mesiangervokermahyytelöä. Herkullista, délicieux, sanoisi ranskalainen!