Opintotukilain muutosta ei tällä hetkellä seurata

Toimeentulotuen oikaisuvaatimusten käsittely ruuhkautunut, apulaisoikeusasiamies pyytää Kelalta vastauksia

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Kelaa ilmoittamaan, mihin toimiin se on ryhtynyt tai ryhtyy, jotta toimeentulotuen oikaisuvaatimusten käsittelystä saadaan viivytyksetöntä. Takarajana on kesäkuun alku. Lue lisää