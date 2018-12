Opettaja tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – opettaja oli kosketellut oppilaita kesken opetuksen ja lähetellyt heille asiattomia viestejä

Eurajoesta löytyi sata kiloa kuolleita lahnoja – syynä veden happamoituminen

Varsinais-Suomessa Eurajoen Pappilankoskella on tänään havaittu kuolleita kaloja, joista suurin osa on joessa eläviä kookkaita lahnoja. Kuolleita kaloja on löytynyt yhteensä noin sadan kilon edestä. Joukossa on myös kuolleita särkiä. Lue lisää