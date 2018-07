Onnettomuustutkintakeskus harkitsee Pyhärannan jättipalon tutkimista – "Jos lähtee käsistä tai kestää kauan"

Onnettomuustutkintakeskus harkitsee tutkinnan käynnistämistä Pyhärannan maastopalosta. Paloa on sammutettu keskiviikkoiltapäivästä asti. Mukana sammutuksessa on noin parisataa henkilöä, ja apua on pyydetty ja saatu naapuripelastuslaitoksilta, kuten Satakunnan pelastuslaitokselta. Paikalla on myös Puolustusvoimien virka-apuosasto auttamassa käsisammutuksessa.

Tuuliset olosuhteet vaikeuttavat sammuttamista, joka saattaa jatkua vielä viikonloppuna.

Onnettomuustutkintakeskus on seurannut tilannetta alusta saakka.

Normaalin maastopalon tutkinnasta ei tule paljon villoja, mutta jos palo lähtee kunnolla käsistä tai sammuttaminen kestää erityisen kauan, tutkinta voi olla perusteltua opiksi ottamisen kannalta. Sillä saadaan tietoa siitä, miten toimintaa tällaisissa tilanteissa voitaisiin kehittää. Tutkinnan aloittaminen on vielä harkinnassa, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi Lännen Medialle.

Nurmi ei pidä Pyhärannan tilannetta ennenkuulumattomana, mutta kylläkin poikkeuksellisena.

– On aika harvinaista, että tilanne menee näin pahaksi. Suomessa on tehokas palovalvonta, jonka ansiosta paloihin päästään yleensä nopeasti kiinni. Palovalvontalennot ovat tässä mielessä keskeinen asia, koska ilmasta nähdään pitkälle ja voidaan tehdä havaintoja nopeasti.

Pyhärannan kunnassa on jatkettu kodeistaan tai kesäasunnoiltaan evakuoitujen ihmisten auttamista.

Kunta on muun muassa järjestänyt hätämajoitustilaa muutamalle asukkaalle.

Alueen asukkaille on lisäksi järjestetty kriisiapua sekä lääkäripalveluita.