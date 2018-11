Omaa teknologiaa hyödyntävä taksisovellus aloittaa toimintansa Suomessa – hyvät arvostelut tuovat taksiyrittäjälle kyytejä

Haminan Lippumaailman isän Kimmo Kiljusen kyydissä ensimmäinen jättikokoinen Suomen lippu

Puhelimessa on innostuneen oloinen Haminan Lippumaailman toiminnanjohtaja, ex-kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Hän on liikkeellä autolla, jonka takaosassa kulkee jotain erikoista: koripallokentän kokoinen Suomen lippu. Se on ensimmäinen laatuaan, ja se saapuu määränpäähänsä Haminaan perjantaina. Lue lisää