Kansalaispuolue erotti perustajansa Paavo Väyrysen – Väyrynen tukijoineen: Perusteet tekaistuja ja kokous laiton

HELSINKI

Kansalaispuolueen perustaja Paavo Väyrynen tukijoineen katsoo, että erottaminen puolueesta tehtiin tekaistuin perustein ja erottamiskokous oli laiton. Väyrysen joukot pitivät tänään Oulussa oman kokouksensa, jossa puoluehallitukseen valittiin Seppo Hauta-aho, Akseli Erkkilä ja Paavo Väyrynen.

Hotelli Lasaretissa pidettyyn kokoukseen osallistui pöytäkirjan mukaan 14 puolueen jäsentä. Kokouksessa päätettiin vain hallituksen kokoonpanosta.

– Muiden asioiden käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen, johon kokoonnutaan hallituksen kutsusta ensi kesänä. Jatkokokouksessa tehdään myös tarvittavat muutokset hallituksen kokoonpanoon, lukee pöytäkirjassa.

Kansalaispuolueen toinen siipi tiedotti aiemmin tänään erottaneensa Väyrysen puolueen jäsenyydestä. Syyksi kerrottiin muun muassa tilinkäyttöön liittyvät väärinkäytökset ja vaaliraharikkomukset. Puolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen sanoi STT:lle, että taloudelliset väärinkäytökset liittyvät Väyrysen presidentinvaalikampanjaan. Erottamista perusteltiin myös Väyrysen pyrkimisellä keskustan puheenjohtajaksi.

Väyrysen presidentinvaalikampanjan päällikön Seppo Hauta-ahon mukaan väitetyissä väärinkäytöksissä on ilmeisesti kyse 38 000 eurosta, jotka Väyrynen siirsi Suomen linjatukiyhdistykseltään kansalaispuolueelle lainana. Myöhemmin vastaava summa siirrettiin puolueen tililtä Väyrysen valitsijayhdistykselle avustuksena.

"Erottamiset uhmaavat käräjäoikeuden päätöstä"

Väyrysen joukot pitävät Väyrysen ja Seppo Hauta-ahon erottamista puolueesta Helsingin käräjäoikeuden päätöksen uhmaamisena. Käräjäoikeus antoi keskiviikkona täytäntöönpanon keskeyttämispäätöksen. Väyrynen oli vaatinut puolueen hallituksen aiemmissa kokouksissa tehtyjen päätösten kieltämistä tai niiden täytäntöönpanon keskeyttämistä. Nämä kokoukset pidettiin joulukuussa ja helmikuun lopulla.

– (Kansalaispuolueen) hallitus pyrkii lainvastaisilla toimilla vaikuttamaan asiattomasti äänivaltasuhteisiin tulevassa vuosikokouksessa, kun erotetuilla jäsenillä ei ollut oikeutta osallistua vuosikokoukseen, Väyrysen vaatimuksessa käräjäoikeudelle sanotaan.

Kilpeläinen sanoi tänään iltapäivällä STT:lle, että käräjäoikeuden päätös koskee vain sitä, ketkä saavat osallistua kello 16.15 alkavaan yleiseen kokoukseen. Päätös Väyrysen erottamisesta tehtiin kokouksessa aamupäivällä. Kilpeläisen mukaan Väyrynen oli kutsuttu myös aamupäivän kokoukseen, mutta ei tullut paikalle.

– Häneltä on pyydetty selvityksiä, mutta hän ei ole tarttunut mahdollisuuksiin, joilla olisi voinut väärinkäytökset korjata.

Kilpeläinen ei ota kantaa siihen, onko Väyrysen väitetyistä taloudellisista väärinkäytöksistä tehty tutkintapyyntöä. Hänen mukaansa puolueessa käydään alkuviikosta läpi, mitä tilanteesta voidaan kertoa julkisuuteen.

Kansalaispuolueen molemmat kilpailevat ryhmittymät pitävät alkavalla viikolla tiedotustilaisuuden Helsingissä. Väyrysen joukot ovat äänessä maanantaina ja Kilpeläisen johtama joukko keskiviikkona.

Sipilä: Kansalaispuolueen selvitettävä omat sotkunsa

Väyrynen on jäsen sekä kansalaispuolueessa että keskustassa. Hän on ilmoittanut asettuvansa ehdolle keskustan puheenjohtajavaaliin ensi kesän puoluekokouksessa. Keskusta on valmistellut sääntömuutosta, joka estäisi Väyrysen vaalikelpoisuuden siinäkin tapauksessa, että hän eroaisi toisesta puolueestaan.

Väyrysen erottanut kansalaispuolueen siipi katsoo tiedotteessa, että erottaminen ratkaisee ongelman Väyrysen kaksoisjäsenyydestä.

– Voitte hyvillä mielin käydä vaalikamppailua keskenänne, puolue viestitti keskustan puheenjohtajalle Juha Sipilälle.

Sipilä kommentoi kansalaispuolueen tilannetta Ähtärissä, jossa hän oli puhumassa Pandatalon avajaisissa. Sipilä katsoo, että kansalaispuolueen on selvitettävä itse omat sotkunsa. Sipilän mukaan Väyrysen erottaminen kansalaispuolueesta "ei vaikuta keskustan juoksuun millään lailla".

– On tietyllä tavalla surullistakin, että pitkä ura saa tällaisen näytelmän tähän vaiheeseen, Sipilä sanoi.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska tviittasi pitävänsä Väyrystä koskevia uutisia hämmentävinä. Ne eivät hänen mukaansa kuitenkaan vaikuta keskustan puoluekokousvalmisteluihin.

– Puoluehallitus on linjaukset tehnyt, sääntömuutokset etenevät. Puoluekokous päättää, Ovaska kirjoittaa.

