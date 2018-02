Olympiavoittaja Iivo Niskasen päällä nähty vanha susiturkki oli lahja huoltojoukoilta – eläinsuojelijat paheksuvat ja turkisliitto riemuitsee

Etelä-Korean kisoista Kuopioon palannut Iivo Niskanen sai muhkean susiturkin lahjaksi. Lahjan antajan mukaan turkki on vuosikymmeniä vanha ja perujaan Venäjältä. Turkki luovutettiin Niskaselle kunnianosoituksena.

Kultamitalisti Iivo Niskanen nähtiin Kuopion Rissalan lentoasemalla maanantaina yllään messevä susiturkki. Vaatekappale herätti tuoreeltaan suurta hämmästystä, kun maakuntalehti Savon Sanomat julkaisi Niskasen kotiinpaluukuvia.

Niskasen huoltotaustajoukkoihin kuuluva Ismo Vajanto kertoo Lännen Medialle, että turkin hankkimiseen on kaksi syytä.

–Kuulun niihin henkilöihin, jotka vastaavat Iivon terveydenhuollosta. Halusin hankkia tämän susiturkin hänelle siksi, että Suomessa on tällä hetkellä niin kovat pakkaset. Haettiin parasta ylle, Vajanto perustelee.

Toinen syy on aatteellisempi.

–Susiturkki on ollut kestävyyshiihdossa jo vuosikymmenien ajan kunnianosoitus suurmiehelle. Turkkiin liittyy tällainen positiivinen mytologia.

"Perinteikäs kunnianosoitus voittajalle"

Vajanto paljastaa, että susiturkki on 1970-luvulla Venäjällä kaadetuista susista tehty ja tuotu Suomeen laillisesti kauppatavarana. Pohjoiskarjalainen turkismuokkaaja on valmistanut turkin 1980-luvulla.

–Susiturkki on vuosikymmeniä vanha. Siinä on leimat, ja kaikki on totta kai laillisesti kunnossa.

Vanhoja perinteitä kummoisempia syitä susiturkin antamiseen ei Vajannon mukaan ole.

Susiturkki on kuulunut suomalaisten mieshiihtäjien viljelemään sanastoon ainakin vuoden 2001 kotikisoista lähtien, jolloin Mika Myllylän kerrottiin luvanneen hiihtää kuninkuusmatkan pakkasessa vaikka susiturkki yllä.

Eläintensuojelijat ja turkisliitto eri kannoilla

Eläinsuojelujärjestö Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo toivovansa, ettei Niskasen kaltainen näkyvä hahmo edistäisi turkisten käyttöä luomalla positiivista mielikuvaa susiturkiksen avulla.

–Emme Animaliassa kannusta ketään käyttämään turkiksia. Me kritisoimme turkistarhausta. Vanhan susiturkiksen valmistustapaa en osaa kommentoida, Kivekäs toteaa.

–Turkisten käyttö, olivatpa ne sitten vanhoja tai uusia, antaa sellaisen viestin, että turkisten käyttäminen olisi ok. Toivomme, ettei turkisten käyttöä edistettäisi.

Turkiskaupan Liitosta kommentoidaan Niskasen takkia päinvastoin ilahtuneesti.

–Kiva, että joku käyttää turkista ja varsinkin kun hän sattuu olemaan olympiavoittaja. Maailman muotiviikot ovat meneillään, ja siellä on nyt turkis kovasti esillä. Iivohan on vain kovin muodikas, kommentoi Tytti Hämäläinen Turkiskaupan Liiton viestinnästä.

Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi eläimeksi. Uusimman susikanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuun 2017 alussa 150–180 sutta, kertoo luonnonvarakeskus Luke verkkosivuillaan.

Juttua päivitetty klo 15.45 Turkiskaupan Liiton kommenteilla sekä Mika Myllylän vanhalla susiturkkilausunnolla.