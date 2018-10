Öljyä ei enää toimiteta, jos talossa on vääränlainen liitin – uudesta käytännöstä tietämättömiä öljylämmittäjiä on vähintään satoja

Jos öljyllä lämmitettävän talon laitteistoon ei ole vaihdettu uutta nokkavipuliitintä, öljyä ei enää toimiteta.

Öljytoimituksia tehdään jopa tuhansia päivässä. Liittimen vaihdosta tietämättömiä on ainakin satoja, ellei enemmän.

– Päivittäin tulee vastaan tilanteita, että liitintä ei ole vaihdettu. Asiakas kertoo, ettei ole koskaan kuullutkaan siitä, sanoo Teboilin lämmitys- ja energiamyynnin johtaja Asko Sikiö .

Öljylämmityslaitteistoja koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.9.1985. Laki edellyttää, että säiliöiden täyttämisessä käytetään nokkavipuliittymiä.

– Sitä on katsottu sormien läpi, ja öljyä on toimitettu paikkoihin, joissa on vanha sakaraliitin. Niissä on se riski, että ne alkavat vuotaa, Sikiö toteaa.

Kuluneet sakaraliittimet eivät ole enää tiiviitä, ja ne voivat myös aueta kesken öljyn pumppauksen. Silloin edessä on Sikiön mukaan jo isompi öljyvahinko.

Ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat puhdistuskustannukset voivat nousta jopa kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin.

Päätös oli koko öljyalan yhteinen

Viime kesänä öljyalan toimijat ja viranomaiset ilmoittivat, että nyt lipsuminen riittää. Päätös oli koko öljyalan yhteinen.

– On parempi, että kaikki toimivat samalla lailla eikä kukaan ole eriarvoisessa asemassa toisiin nähden, Sikiö sanoo.

Miksi juuri nyt?

– Joskus asia vain täytyy päättää ja toteuttaa. Jos siihen ei oteta tiukkaa linjaa, se ei mene koskaan finaaliin asti.

Sikiö harmittelee, että kaikesta tiedottamisesta huolimatta viesti uudesta käytännöstä ei ole saavuttanut kaikkia öljylämmittäjiä. Tietoa on tarjottu kotiin jaettavilla asiakaslehdillä sekä öljy- ja bioyhtiöiden nettisivuilla.

Hän arvioi, että menee ainakin vuosi ennen kuin vanhat sakaraliittimet on saatu poistettua käytöstä.

Vaihdon voi tehdä vain rekisterissä oleva toimija

Uuden liittimen vaihto maksaa Sikiön mukaan 150–300 euroa.

Sen voi tehdä vain Tukesin rekisterissä oleva öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliike. Helpointa vaihto on tehdä lämmitysjärjestelmän huollon yhteydessä.

Sikiö kertoo, että Suomessa on tällä hetkellä noin 160?000 öljylämmitteistä pientaloa. Määrä vähenee vuosittain noin kahdella prosentilla.

– Se vähenee, kun laitteisto ikääntyy. Osa uusii ja se on ihan järkevä investointi. Osa siirtyy muihin lämmitysmuotoihin.

Putken päässä oli kuin olikin uusi liitin

Mustasaaressa Pohjanmaalla asuva Jaakko Sepänmaa kertoo, että uudesta öljylaitteiston liittimestä on puhuttu naapurustossa ainakin vuosi.

Yksi naapureista on jo vaihtanut uuden nokkavipuliittimen, mutta Sepänmaalla ei ole kiire.

Perhe lämmittää öljyllä vain käyttöveden. Talo lämpiää kahden ilmalämpöpumpun ja lattialämmityksen avulla.

– Viimeksi tilasin öljyä kaksi vuotta sitten. Tänä syksynä ajattelin tehdä tilauksen. Nokkavipuliitinkin on jo tilauksessa, mutta niillä on ollut niin kova menekki, että sain vasta nimeni listalle.

Omakotitalossa perhe on asunut viisi vuotta. Liittimen vaihto uuteen on Sepänmaasta hyvä asia.

– Se lisää turvallisuutta. Kun öljyauto täyttää säiliötä, sakaraliitin ei ole niin tiivis.

Omakotitalon seinässä on putki öljyn toimitusta varten. Yllätys on melkoinen, kun Sepänmaa avaa putken päässä olevan vanhan kannen: sen alla onkin lain vaatima nokkavipuliitin!

Sepänmaa arvelee, että se on vaihdettu samalla, kun öljysäiliö uusittiin 15 vuotta sitten.