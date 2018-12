Olivia on sinkku ja siivooja, kolme ystävää on enemmän varoissaan ja heillä on puoliso

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Rakkaat rikkaat ystävät

*** Janella (Frances McDormand), Christinellä (Catherine Keener) ja Frannylla (Joan Cusack) on suurin piirtein salskeat puolisot, edustavaa elämää sekä mukavasti rahaa ja/tai uraa. Olivia (Jennifer Aniston) on sinkku ja siivooja. Nicole Holfcenterin draamakomedian rooleissa on niin pätevä ja karismaattinen nelikko, että sinänsä tavanomainen kriiseily iän, ihmissuhteiden ja työn parissa ei tunnu valmiiksi elähtäneeltä. (USA 2006)

Liv tiistai 4.12. klo 21.00

Killers

** Robert Luketic survoi elokuvassaan yhteen toimintaelokuvan ja romanttisen komedian. Jälki on yhtä väkinäistä kuin useimmilla samaa yrittäneillä. Vaisu Katherine Heigl on Jen, joka kohtaa Ranskan Rivieralla unelmiensa miehen, muuten vain epäuskottavan Ashton Kutcherin. Kun miekkonen lopulta paljastuu entiseksi agentiksi, alkaakin ilmassa lentää luotia jo uhkaavasti. Katsojaa puolestaan uhkaa kohkauksen loputtomuus. (USA 2010)

Sub tiistai 4.12. klo 22.00

Bad Ass

** Elokuvan nimi viittaa pikemminkin kovaan kasvoon kuin huonoon takalistoon. Danny Trejolla onkin niin tuikea katse ja preeriatuulissa parkkiintunut naamavärkki, ettei niitä vasten tee mieli käydä hississä huutelemaan. Siksi on sääli, että Craig Moss ohjasi ympärille kovin haparoivan toimintaelokuvan. Trejo on Vietnam-veteraani, joka hermostuu kaiken maailman öykkäreihin ja alkaa jaella oman käden oikeutta pitkin kaupunkia. (USA 2012)

Fox tiistai 4.12. klo 22.00