Oletko varautunut taloudessasi korkojen nousuun? USA:n taloudessa on jo merkkejä talouskasvun etenemisestä loppusykliin

Suomalaisten kiihtyvällä velkaantumisella voi olla karut seuraukset, kun lama iskee. Näin arvioi Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan sijoitusstrategi Pertti Lassila. Lassila seuraa päivittäin maailmantalouden tunnusmerkkejä, jotta osaisi sijoittaa kuntien työntekijöiden eläkevaroja mahdollisimman viisaasti.

–Kun historiallisen matalista koroista palataan normaaliin korkotasoon, niin kyllä se aikamoinen sokki voi olla, Lassila sanoo.

Hänen mukaansa seuraavan taloustaantuman rajuuden ennustaminen on vaikeaa. Suomen ja suomalaisten velkaantuminen kuitenkin huolestuttaa.

–Suomalaistenkin velat ovat aika suuria ja velka-aste on Suomessa noussut enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Onko tässä varauduttu ollenkaan niin sanottuun normaaliin korkotasoon? Epäilen kyllä.

Lassila sanoo, että nyt on vielä ihan uusia asioita kuten pikavipit ja uudisasuntojen massiiviset taloyhtiölainat, joissa on lyhennysvapaita vuosikausia ja sitten tulee valtava tasokorotus.

–Ne näyttävät haastavilta nykyisilläkin koroilla.

Hänen mukaansa Euroopassa rahapolitiikka on yhä äärimmäisen elvyttävää ja korot ovat tämänhetkiseen talouskasvuun nähden aivan liian matalalla Saksan ja Suomen kaltaisissa maissa.

USA:n talouskasvu ennätyspitkä

Suomi on saanut nauttia talouskasvusta vasta viimeisen vuoden ajan. Nyt USA:n taloudessa on jo merkkejä, jotka yleensä ovat kertoneet siitä, että talouskasvussa on edetty keskivaiheesta loppusykliin. Yhdysvaltojen tilanne taas heijastuu nopeasti Eurooppaan.

Yhdysvaltojen talouden nousukausi on ollut ennätyksellisen pitkä. Vain kaksi kertaa 118 vuoden aikana nousukausi on kestänyt niin pitkään kuin nyt.

–Vaikka taloussyklit eivät kuole vanhuuttaan, niin useimmiten keskuspankkien toimet laukaisevat sen. Keskuspankit reagoivat inflaatiopaineeseen nostamalla ohjauskorkoja, Lassila sanoo.

Yhdysvaltain keskuspankki FED on pyrkinyt estämään talouden ylikuumenemista nostamalla korkoja jo kuusi kertaa muutaman viime vuoden aikana. Ekonomistien mukaan lisää koronnostoja on tulossa.

Mitä muita merkkejä Lassila sitten on huomannut?

–Yksi loppusyklin merkeistä on positiivinen tuotantokuilu. Termi tarkoittaa sitä, että on laskettu, minkälaiseen kasvuvauhtiin talous kykenee ja talous ylittää tuon potentiaalisen kasvun.

Yritysten tuotteille on kysyntää, joten niillä on paineita investoida lisää. Ongelma vain on, että ammattitaitoisia työntekijöitä ei enää olekaan saatavissa tarpeeksi. Yritykset eivät siis pysty kasvattamaan tuotantoaan ilman, että se aiheuttaa kustannuspaineita ja siten kannattavuuden laskua.

Raaka-aineet kallistuvat

–Raaka-aineiden hintojen nousu on tyypillistä syklin loppupuolella. Esimerkiksi öljy ja teollisuudelle tärkeä kupari ovat kallistuneet selvästi, Lassila sanoo.

Alumiinin hinta ponnahti 30 prosenttia ylös huhtikuun puolivälissä sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti pakotteita Venäjälle. Maailman toiseksi suurin alumiinintuottaja on venäläinen Rusal.

Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin johdolla asettanut tuontitulleja EU:lle ja Kiinalle ja yhdysvaltalaisille tuotteille on vastavetona asetettu lisätulleja. Jos kauppasota vielä yltyy, sekin voi nostaa raaka-aineiden hintoja.

Talousennusteiden mukaan tänä vuonna USA:n talous vielä kasvaa. Ensi vuonna kasvu heikkenee ja esimerkiksi Handelsbankenin ennustuksen mukaan vuonna 2020 talouskasvu hiipuu jo 1,1 prosenttiin.