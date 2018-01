Oikeusministeriö: Valtakunnansyyttäjällä puolen vuoden irtisanomisaika — saa palkkaa vaikka ei tekisi töitä

Kymmenet taloyhtiöt kieltäneet parveketupakoinnin

Ainakin 76 kerros- tai rivitaloyhtiötä on kieltänyt tupakoinnin huoneistoparvekkeilla tai -pihoilla viranomaisen päätöksellä, kertoo Kiinteistöliitto. Eniten kieltopäätöksiä on tehty suurissa kaupungeissa. Helsingissä kieltoja on 15, Tampereen seudulla 11, Turussa 9 ja Kuopiossa 6. Sen sijaan Kainuussa ei ole kartoituksen mukaan vireillä yhtään hakemusta. Lue lisää