Oikeus antaa ensimmäisen osaratkaisun epäillystä miljoonaluokan verohuijauksesta – iso osa syytetyistä liivijengi Cannonballin jäseniä

Oulun alkuvuoden koulu-uhkaukset tänään käräjille, teinitytön mukaan kyse oli vitsistä

Oulun käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä koulu-uhkauksia, joiden tekijäksi epäillään teini-ikäistä tyttöä. Uhkaukset kohdistuivat poliisin aiemman kertoman mukaan Kellon peruskouluun. Tyttö on syytteessä kolmesta nuorena henkilönä tehdystä perättömästä vaarailmoituksesta, jotka hän on syyttäjän mukaan tehnyt tammi-helmikuussa tänä vuonna. Tyttö oli epäiltyjen tekojen aikaan 15-vuotias ja on nyt jo täyttänyt 16. Lue lisää