United Brotherhoodin kerhotilojen vuokranantajia ja entisiä jäseniä aiotaan kutsua todistamaan jengin toiminnan loppumisesta

HELSINKI

Valmisteluoikeudenkäynti rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamiseksi alkoi tänään aamulla Porvoossa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Paikalla salissa ovat kannetta ajavat Poliisihallituksen (Poha) edustaja ja syyttäjä sekä vastaajapuoli, UB:n johtajaksi katsottu porvoolaismies ja hänen edustajansa. Lisäksi paikalla on runsaasti mediaa, ja salia on valvonut alkamisesta lähtien viisi virkapukuista poliisia.

UB:n johtajana pidetyn Tero Holopaisen edustaja Ilkka Ukkonen sanoi istunnon aluksi, että Holopainen kiistää olevansa ryhmän jäsen. Lisäksi vastaajapuoli vetoaa siihen, että United Brotherhood on itse lakkauttanut toimintansa.

– (UB ja sen alaisuudessa toimiva Bad Union) ovat itse lakkauttaneet itsensä. Tämä toiminta, jota vaaditaan lakkautettavaksi, on lopetettu, Ukkonen sanoi.

Kantajapuoli taas katsoo, että edellytykset oikeudenkäynnille ovat lopettamisilmoituksesta huolimatta olemassa.

– Lisäksi todetaan, että väite lakkauttamisesta perustuu ainoastaan omaan ilmoitukseen, mitä ei voida pitää luotettavana selvityksenä toiminnan tosiasiallisesta lakkauttamisesta, sanoi Poliisihallituksen edustaja poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen.

Oikeus vetäytyi aamulla hetkeksi pohtimaan lopettamisilmoituksen vaikutusta käsittelyyn. Sen jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei ilmoitus ole prosessiedellytystä koskeva väite, ja valmisteluoikeudenkäyntiä päästiin jatkamaan.

Ukkonen sanoi, että vastaajapuoli aikoo kutsua oikeudenkäyntiin todistajiksi UB:n kerhotilojen vuokranantajia ja jengin entisiä jäseniä. Heidän on tarkoitus todistaa, että UB:n toiminta on tosiasiallisesti loppunut.

Vastaajapuoli pitää todistajia puolueellisina

Salissa käytiin aamun aikana läpi myös sitä, voivatko kantajan todistajiksi nimeämät asiantuntijat todistaa oikeudenkäynnissä. Vastaajapuolen mukaan KRP:n järjestäytyneen rikollisuuden asiantuntija ei voisi olla todistajana, sillä tämä on työnsä puolesta liian läheisessä suhteessa kannetta ajavaan Poliisihallitukseen. Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) edustajaa vastaaja pitää jäävinä, koska tämä on ollut mukana tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin lakkauttamiskanteesta ensimmäistä kertaa. Ukkonen katsoo, että lakkauttamiskanne on yhtä lailla KRP:n ja Risen kuin kannetta ajavan Pohan ja syyttäjän hanke.

– Puolueettomuusvaatimus ei (todistajiksi nimettyjen) osalta täyty, Ukkonen sanoi.

Pohan Väisänen katsoo, että asiantuntijoiden asema valtionhallinnossa ei vaikuta mahdollisuuteen todistaa oikeudenkäynnissä.

Oikeuden puheenjohtaja päätyi Pohan ja syyttäjän kannalle. Virkasuhde tai osallistuminen samaan tiedotustilaisuuteen eivät anna syytä epäillä asiantuntijoiden puolueettomuutta, puheenjohtaja totesi.

Viranomaisten mukaan UB on sotilaallisesti järjestäytynyt

Poliisihallitus ja erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth vaativat, että oikeus julistaa United Brotherhoodin lakkautetuksi. Vaatimus kohdistuu myös UB:n alaisuudessa toimivaan Bad Union -ryhmään. Viranomaisten mukaan BU muun muassa toimii UB:n rekrytointikanavana.

Lakkauttamisvaadetta perustellaan muun muassa UB:n väkivaltaisuudella ja aseistautumisella. Jengi on viranomaisten mukaan sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt.

Poliisihallituksen ja syyttäjän mukaan UB:n toiminta keskittyy rikoksiin. Kanteessa vedotaan jäseniltä takavarikoituun raskaaseen aseistukseen sekä vakaviin huume- ja väkivaltarikoksiin, joita UB:n ja BU:n jäsenet ovat tehneet osana rikollisjärjestöä.

Viranomaisten mukaan UB on Suomen vahingollisin rikollisryhmä.

United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. UB:ssa on poliisin mukaan noin sata jäsentä, joista iso osa on vankilassa.

United Brotherhood kiistää rikollisen tarkoituksen

Lakkauttamisasiassa vastaajana oleva Holopainen vastustaa viranomaisten vaatimusta. Hän kiistää johtaja-asemansa, ja lisäksi hänen mukaansa järjestö ei toimi vastoin lakia ja hyviä tapoja.

– Kummankaan lakkautettavaksi vaaditun (UB:n tai BU:n) toiminnan tarkoitus ei ole tehdä rikoksia, näin ollen toiminnan tarkoitus ei ole lain ja hyvän tavan vastainen, kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

United Brotherhood on kiistänyt ryhmän rikollisen tarkoituksen myös nettisivuillaan. Vielä maanantaina toiminnassa olleilla sivuillaan ryhmä ilmoitti tarkoituksekseen vankilassa olevien ja vankilasta vapautuvien jäsenten tukemisen.

– Jäseniä autetaan jaloilleen heidän päästyä vankilasta, koska yhteiskuntaa ei tämä juuri kiinnosta, sanottiin nettisivulla, jotka ovat maanantain jälkeen poistuneet käytöstä.