Helsingissä sää on huomenna illalla yhtä lämmin kuin Etelä-Euroopassa

Kuten moni on jo arkihavainnoissaan huomannut, alkutalvi Suomessa on ollut tavanomaista leudompi. Tämän todistavat nyt myös tilastot. Tammikuu on ollut toistaiseksi paikoin jopa kymmenen astetta tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Lue lisää